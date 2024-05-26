سياسة
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أفغانستان.. مصرع 15 شخصاً جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شمالي البلاد
أفادت مصادر طبية في أفغانستان الأحد، بمصرع ما لا يقل عن 15 شخصاً، جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في شمال أفغانستان.
أفغانستان.. مصرع 15 شخصاً جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شمالي البلاد
إدارة الكوارث الطبيعية في بغلان تعلن دمار ما لا يقل عن 40 منزلاً جراء الفيضانات / صورة: Reuters
26 مايو 2024

ويتواصل هطل الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مصرع مئات الأشخاص في الأجزاء الشمالية من البلاد.

والليلة الماضية، لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم، بينهم 10 من أسرة واحدة، في ولايتي بدخشان وبغلان، جراء الفيضانات.

وأعلن مدير إدارة الكوارث الطبيعية في بغلان، هداية الله همدارد، دمار ما لا يقل عن 40 منزلاً.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت الولايات الشمالية في أفغانستان سيولاً وفيضانات شديدة أسفرت عن مصرع أكثر من 400 شخص.

وتتسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج في أفغانستان، بمصرع مئات الأشخاص وخسائر في الممتلكات سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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