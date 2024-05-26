ويتواصل هطل الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مصرع مئات الأشخاص في الأجزاء الشمالية من البلاد.

والليلة الماضية، لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم، بينهم 10 من أسرة واحدة، في ولايتي بدخشان وبغلان، جراء الفيضانات.

وأعلن مدير إدارة الكوارث الطبيعية في بغلان، هداية الله همدارد، دمار ما لا يقل عن 40 منزلاً.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت الولايات الشمالية في أفغانستان سيولاً وفيضانات شديدة أسفرت عن مصرع أكثر من 400 شخص.

وتتسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج في أفغانستان، بمصرع مئات الأشخاص وخسائر في الممتلكات سنوياً.