وأضاف: "من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة، على غرار حق الإسرائيليين في ذلك". في حين رحّب مصطفى بقرار مدريد الثلاثاء الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب النرويج وأيرلندا، واعتبر أن الخطوة تشكّل "دفعاً كبيراً" للسلام والاستقرار في المنطقة.

ومنذ أشهر تبذل إسبانيا جهوداً لحضّ عواصم أخرى على السير في توجّهها، وهي ستعترف مع النرويج وأيرلندا بدولة فلسطينية اعتباراً من 28 مايو/أيار.

وخلّفت حرب إسرائيلية متواصلة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 115 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما تتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​