وأضاف الصندوق في منشور على حسابه عبر إكس: "نصف سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة الوشيكة، بينهم نحو 15 ألف امرأة حامل، وهذا أمر لا يصدَّق، ويمكن تجنبه".

وتابعت المنظمة الأممية: "عندما تغلَق أبواب المساعدات، تُفتَح أبواب المجاعة".

وشددت على "ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، لحاجة سكانها الماسة إلى مساعدات إنسانية".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.​