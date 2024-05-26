سياسة
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بينهم نحو 15 ألف حامل.. صندوق السكان الأممي: نصف سكان غزة معرضون للمجاعة
حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأحد، من أن "نصف سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة الوشيكة، بينهم نحو 15 ألف امرأة حامل".
بينهم نحو 15 ألف حامل.. صندوق السكان الأممي: نصف سكان غزة معرضون للمجاعة
صندوق السكان الأممي: نصف سكان غزة معرضون لخطر المجاعة الوشيكة / صورة: AA
26 مايو 2024

وأضاف الصندوق في منشور على حسابه عبر إكس: "نصف سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة الوشيكة، بينهم نحو 15 ألف امرأة حامل، وهذا أمر لا يصدَّق، ويمكن تجنبه".

وتابعت المنظمة الأممية: "عندما تغلَق أبواب المساعدات، تُفتَح أبواب المجاعة".

وشددت على "ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، لحاجة سكانها الماسة إلى مساعدات إنسانية".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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