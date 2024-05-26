وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة) أنّ الجيش رصد قرابة 20 صاروخاً أُطلقت من جنوب لبنان نحو مدينة كريات شمونة الحدودية ومحيطها، ما تسبب في أضرار بالممتلكات، "دون وقوع إصابات"، على حد زعمه.

وأضافت الصحيفة أن 20 صاروخاً أُطلقت أيضاً باتجاه منطقة جبل الشيخ (شمال)، دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار.

بدورها، ذكرت قناة (12) الخاصة الإسرائيلية أنّ 15 قذيفة صاروخية على الأقل أُطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن "حزب الله"، في بيانات منفصلة، استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان بالأسلحة الصاروخية.

وأوضح الحزب أنه استهدف مستوطنة "كريات شمونة" شمالي إسرائيل بـ"صلية من ‏صواريخ الفلق والكاتيوشا".

وأضاف، في بيان آخر، أن مقاتليه "استهدفوا مقر قيادة كتيبة ثكنة حبوشيت الإسرائيلية (شمال) بصلية ‏صاروخية".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة، مع الجيش الإسرائيلي، من جهة أخرى، قصفاً يوميّاً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويقول "حزب الله" والفصائل الأخرى إن الهجمات ضد الجيش الإسرائيلي تأتي "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.