سياسة
2 دقيقة قراءة
40 صاروخاً من جنوب لبنان.. وحزب الله يقصف مستوطنة و5 مواقع عسكرية للاحتلال
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، رصد نحو 40 صاروخاً أُطلقت من جنوب لبنان، نحو عدة مناطق في شمال البلاد، فيما أعلن "حزب الله" استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية قرب الحدود بالصواريخ.
40 صاروخاً من جنوب لبنان.. وحزب الله يقصف مستوطنة و5 مواقع عسكرية للاحتلال
"حزب الله" يعلن قصف مستوطنة و5 مواقع عسكرية إسرائيلية - أرشيفية / صورة: Reuters
26 مايو 2024

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة) أنّ الجيش رصد قرابة 20 صاروخاً أُطلقت من جنوب لبنان نحو مدينة كريات شمونة الحدودية ومحيطها، ما تسبب في أضرار بالممتلكات، "دون وقوع إصابات"، على حد زعمه.

وأضافت الصحيفة أن 20 صاروخاً أُطلقت أيضاً باتجاه منطقة جبل الشيخ (شمال)، دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار.

بدورها، ذكرت قناة (12) الخاصة الإسرائيلية أنّ 15 قذيفة صاروخية على الأقل أُطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن "حزب الله"، في بيانات منفصلة، استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان بالأسلحة الصاروخية.

وأوضح الحزب أنه استهدف مستوطنة "كريات شمونة" شمالي إسرائيل بـ"صلية من ‏صواريخ الفلق والكاتيوشا".

وأضاف، في بيان آخر، أن مقاتليه "استهدفوا مقر قيادة كتيبة ثكنة حبوشيت الإسرائيلية (شمال) بصلية ‏صاروخية".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة، مع الجيش الإسرائيلي، من جهة أخرى، قصفاً يوميّاً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويقول "حزب الله" والفصائل الأخرى إن الهجمات ضد الجيش الإسرائيلي تأتي "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us