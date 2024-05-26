وذكر التقرير، الذي نُشر في الموقع الإلكتروني لـ"رابطة جنود الاحتياط الألمان"، أن أنقرة سدّت الفجوة التي خلفتها أوروبا في الدول الإفريقية.

وأشار إلى أنّ تركيا "هي القوة العظمى الجديدة المؤثرة في إفريقيا" لامتلاكها استراتيجية واضحة لذلك.

وأوضح أن أوروبا وألمانيا يمكن أن تتعلما الكثير من تركيا من خلال استراتيجيتها الإفريقية العملية وطويلة المدى.

وشدد على أن "تركيا قبل كل شيء ترى الفرص المتاحة في إفريقيا".

وقال كاتب التقرير إن إفريقيا أصبحت الآن سوق مبيعات كبيرة جديدة للشركات التركية، وأن الشركات الأوروبية أو الأمريكية غالباً ما تتجاهل هذه السوق.

وأشار إلى أن الصناعات الدفاعية التركية تبنَّت نهجاً أكثر واقعية في إفريقيا وتتوسع بسرعة لسد الفجوات التي خلفها الأوروبيون.