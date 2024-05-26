سياسة
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تقرير ألماني: تركيا سدّت الفجوة التي خلّفتها أوروبا في الدول الإفريقية
أكد تقرير تحليلي أعدّه رئيس برنامج الساحل، التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، أولف ليسينغ، أنّ تركيا سدّت الفجوة التي خلّفتها أوروبا في الدول الإفريقية، وهي القوة العظمى الجديدة المؤثرة في القارة.
تقرير ألماني: تركيا سدّت الفجوة التي خلّفتها أوروبا في الدول الإفريقية
تقرير: تركيا التي تمتلك استراتيجية واضحة لذلك هي القوة العظمى الجديدة المؤثرة في إفريقيا / صورة: AA
26 مايو 2024

وذكر التقرير، الذي نُشر في الموقع الإلكتروني لـ"رابطة جنود الاحتياط الألمان"، أن أنقرة سدّت الفجوة التي خلفتها أوروبا في الدول الإفريقية.

وأشار إلى أنّ تركيا "هي القوة العظمى الجديدة المؤثرة في إفريقيا" لامتلاكها استراتيجية واضحة لذلك.

وأوضح أن أوروبا وألمانيا يمكن أن تتعلما الكثير من تركيا من خلال استراتيجيتها الإفريقية العملية وطويلة المدى.

وشدد على أن "تركيا قبل كل شيء ترى الفرص المتاحة في إفريقيا".

وقال كاتب التقرير إن إفريقيا أصبحت الآن سوق مبيعات كبيرة جديدة للشركات التركية، وأن الشركات الأوروبية أو الأمريكية غالباً ما تتجاهل هذه السوق.

وأشار إلى أن الصناعات الدفاعية التركية تبنَّت نهجاً أكثر واقعية في إفريقيا وتتوسع بسرعة لسد الفجوات التي خلفها الأوروبيون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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