سياسة
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للمطالبة بـ"صفقة تبادل".. مظاهرة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية
تظاهر عشرات الإسرائيليين، اليوم الأحد، أمام مقر وزارة الدفاع بمدينة تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، وذلك تزامناً مع بدء اجتماع لمجلس الحرب.
للمطالبة بـ"صفقة تبادل".. مظاهرة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية
مظاهرة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بـ"صفقة تبادل" / صورة: AA
26 مايو 2024

وقالت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الرسمية: "إن عشرات الإسرائيليين بينهم عائلات أسرى محتجَزين بغزة، تظاهروا أمام مقر وزارة الدفاع، حيث ينعقد اجتماع لمجلس الحرب، بهدف الضغط على المجلس للدفع إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة".

وتجمعت قوات من الشرطة الإسرائيلية قرب المظاهرة، وفق القناة الرسمية.

والسبت، تظاهر آلاف الأشخاص في مناطق عدة بأنحاء إسرائيل، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وإجراء انتخابات مبكرة.

وشهدت المظاهرة اعتقال الشرطة متظاهرين اثنين، في تل أبيب، بتهمة إثارة الشغب وعدم احترام النظام.

وفي اليوم نفسه، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المفاوضات مع حركة حماس بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار ستُستأنف الأسبوع المقبل.

جاء ذلك غداة أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات غزة"، وأن "تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.

وتعثرت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس جراء سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو/أيار الجاري، واجتياحها رفح، رغم قبول حركة حماس مقترحاً مقدماً من الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) للتوصل إلى هدنة، إلا أنه اصطدم بالرفض الإسرائيلي.

ورغم المماطلة الإسرائيلية وتعنتها، انحازت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي يُفترض أنها تلعب دور الوساطة، إلى حكومة نتنياهو وحمّلت حماس مسؤولية عدم تحقيق تقدم في المفاوضات الأخيرة، رغم أن تل أبيب هي من عرقلتها.

وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة وساطة غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، أسفرت عن هدنة استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتشن إسرائيل للشهر الثامن حرباً على قطاع غزة خلّفت أكثر من 116 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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