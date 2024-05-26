وأشارت إلى أن فيدان حضر في وقت لاحق اجتماعاً عُقد برئاسة وزيرَي خارجية النرويج والمملكة العربية السعودية.

كما التقى فيدان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق منشور آخر للوزارة.

والسبت، قالت مصادر دبلوماسية تركية، إن بروكسل ستشهد الأحد، اجتماعاً وزارياً بشأن "حل الدولتين"، بضيافة النرويج والسعودية.

الاجتماع الذي يُعدّ بمثابة استكمال لاجتماع آخر مشابه عُقد في الرياض في 29 أبريل/نيسان الماضي، سيبحث الجهود المتعلقة بتأسيس دولة فلسطين وفق حل الدولتين، وبإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن الاجتماعات الأخرى التي سيشارك فيها الوزير التركي ببروكسل، "اجتماع الشركاء الدوليين" والذي سيتخلل لقاء المشاركين مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

يُذكر أن تركيا صاحبة الحصة الكبرى من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، تواصل جهودها في المحافل الدولية لتعزيز الدعم السياسي للدولة الفلسطينية، وتحفز من أجل الوحدة الداخلية بين الأطراف الفلسطينية.