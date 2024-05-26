سياسة
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اجتماع عربي-إسلامي-أوروبي ببروكسل يدعم حلّ الدولتين وإنهاء الحرب بغزة
أعلن اجتماع عربي-إسلامي-أوروبي، مساء الأحد، "دعم إنهاء الحرب الإسرائيلية" المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وضرورة "تنفيذ حل الدولتين".
اجتماع عربي-إسلامي-أوروبي ببروكسل يدعم حلّ الدولتين وإنهاء الحرب بغزة
بحث الاجتماع الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين / صورة: AP
26 مايو 2024

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، مع وزراء خارجية وممثلي دول أوروبية، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره النرويجي إسبن بارث.

وبحث الاجتماع "الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين".

واللجنة الوزارية شُكلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بقرار من القمة العربية-الاسلامية الاستثنائية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض آنذاك، لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة.

وحسب البيان، فقد حضر الاجتماع خلاف السعودية، وزراء وممثلي كل من فلسطين ومصر والأردن، والبحرين والإمارات، وقطر والجزائر، وتركيا والنمسا، وبلجيكا والدنمارك، وألمانيا وإندونيسيا، وإيرلندا ولاتفيا، والبرتغال ورومانيا، وسلوفاكيا وسلوفينيا، وإسبانيا والسويد، وسويسرا وبريطانيا، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

ودعم الاجتماع "الجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى (الفلسطينيين في إسرائيل) والرهائن (الإسرائيليين في غزة)".

كما دعم "إنهاء الحرب في قطاع غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها السيطرة على معبر رفح، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية".

وناقش الاجتماع "الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والانتقال إلى مسارٍ سياسي يدعم حلا مستداما للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".

وشدّد الاجتماع على "أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، لاعتماد نهجٍ شمولي نحو مسارٍ موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين".

يأتي ذلك، بينما شهدت بروكسل، الأحد، اجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين الذي ترأسه النرويج بصفتها رئيسة لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، ويستضيفه الاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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