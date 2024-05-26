وأفادت مصادر دبلوماسية تركيا بأن فيدان أشار إلى أن تجميد إسرائيل للإيرادات المالية لفلسطين يعدّ أحد وسائل الضغط على السلطة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة ضمان التمويل المستدام للسلطة الفلسطينية.

وشدّد فيدان على أن إسرائيل في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "الأصولية" عازمة على استكمال خططها لتدمير الفلسطينيين والقضاء عليهم بأي ثمن، وذكر أن "خطة التدمير الوحشية" هذه تسري من غزة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وذكر فيدان أن كل الجهود التي بذلت من أجل فلسطين منذ اتفاق أوسلو محط للتقدير مستدركاً بأنه لا يمكن التوصل لنتائج مختلفة بالإصرار على اتباع نفس النهج.

وأوضح الوزير التركي أنّ المجتمع الدولي اختار تسمية فلسطين بـ"إدارة" بدلاً من "حكومة" منذ اتفاقية أوسلو، وذكر أن هذا في حد ذاته يخل بالتوازن ويؤدي إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

ومن الرسائل التي شدّد عليها فيدان في الاجتماعين، السماح لفلسطين بالعمل كدولة كاملة الأركان من أجل التغلب على التحديات، وشدّد على أن فلسطين يجب أن يكون لديها مؤسساتها لإدارة نظامها الخاص.

وشارك فيدان في اجتماعين بعنوان "اجتماع الشركاء الدوليين" وآخر بعنوان "تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف بفلسطين"

وشارك في الاجتماع الدول والمؤسسات التي تقدم المساعدات لفلسطين، وقدم خلالها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عرضا حول أولويات حكومته وخططها، وعرض توقعات حكومته على الشركاء الدوليين.

وفي الاجتماع الثاني تمت مناقشة جهود إيجاد حل سياسي للمسألة بين إسرائيل وفلسطين وإقامة دولة فلسطين على أساس حلّ الدولتين.