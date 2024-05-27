سياسة
5 دقيقة قراءة
"تحدٍّ لقرار العدل الدولية".. الرئاسة الفلسطينية تندد بمجازر الاحتلال برفح
نددت الرئاسة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، بالغارات الجوية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح، واصفةً إياها بأنها "مجزرة فاقت كل الحدود"، وتشكل تحدياً لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار محكمة العدل الدولية.
"تحدٍّ لقرار العدل الدولية".. الرئاسة الفلسطينية تندد بمجازر الاحتلال برفح
الرئاسة الفلسطينية تندد بمجازر الاحتلال برفح. / صورة: Reuters
27 مايو 2024

وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح بشكل متعمد مجزرة فاقت كل الحدود، وتتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني فوراً".

ووقعت المجزرة في منطقة لم تحذر إسرائيل سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وتأتي بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح "فوراً".

وأضاف أبو ردينة، أن "ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة تحدٍ لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناء على طلب جنوب إفريقيا، وبغالبية 13 قاضياً مقابل اثنين.

واعتبر أبو ردينة، أن "المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال مالياً وسياسياً السبب الرئيس فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة انتهكت خلالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المحرمات"، محمّلاً الإدارة الأمريكية "مسؤولية هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية".

وشدّد على ضرورة أن يتحرك العالم "فوراً لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها التي أشعلت المنطقة، وتهدد الاستقرار الدولي".

وطالب أبو ردينة، الإدارة الأمريكية "بإلزام إسرائيل بوقف هذا الجنون وهذه الإبادة الجماعية التي تقوم بها سواء في رفح التي حذرنا مراراً من اجتياحها، أو في مدن قطاع غزة، وإغلاق معابرها من أجل التسبب في مجاعة إنسانية في ظل نقص حاد بالأغذية والأدوية، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي تتعرض لعدوان متواصل يستهدف المواطن الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

بدوره، اعتبر أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، في تصريح، أن "حكام إسرائيل وجيشها ينتقمون لفشلهم العسكري والسياسي في غزة بالبطش الوحشي بالمدنيين العزّل وارتكاب مذبحة ضد النساء والأطفال في مخيمات اللجوء التي يفترض أن تكون مناطق آمنة".

وأضاف البرغوثي، أن "كل العالم مطالب الآن بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وفرض العقوبات عليها".

من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، روحي فتوح، إن "المجزرة تعكس إصرار إسرائيل على استمرار الإبادة والتدمير والمجازر في رفح وباقي مناطق القطاع، وتجاوز كل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف الهجوم على المدينة".

وأضاف فتوح، في بيان، أن "ارتكاب المجزرة بحق المدنيين النازحين يفضح كذب ادعاءات الاحتلال الدموي بوجود مناطق آمنة في رفح".

والأحد، أفاد الدفاع المدني في غزة، عبر بيان، بنقل 50 فلسطينياً "بين شهيد وجريح جراء قصف إسرائيلي" لمخيم نازحين في منطقة تل السلطان غربي رفح.

فيما أكدت لجنة الطوارئ في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، مساء الأحد، أن "مجزرة" جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدينة تنسف كل ادعاءات تل أبيب عن وجود "مناطق آمنة".

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوماً برياً على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساساً.

وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us