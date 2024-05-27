وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح بشكل متعمد مجزرة فاقت كل الحدود، وتتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني فوراً".

ووقعت المجزرة في منطقة لم تحذر إسرائيل سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وتأتي بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح "فوراً".

وأضاف أبو ردينة، أن "ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة البشعة تحدٍ لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناء على طلب جنوب إفريقيا، وبغالبية 13 قاضياً مقابل اثنين.

واعتبر أبو ردينة، أن "المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال مالياً وسياسياً السبب الرئيس فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة انتهكت خلالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المحرمات"، محمّلاً الإدارة الأمريكية "مسؤولية هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية".

وشدّد على ضرورة أن يتحرك العالم "فوراً لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها التي أشعلت المنطقة، وتهدد الاستقرار الدولي".

وطالب أبو ردينة، الإدارة الأمريكية "بإلزام إسرائيل بوقف هذا الجنون وهذه الإبادة الجماعية التي تقوم بها سواء في رفح التي حذرنا مراراً من اجتياحها، أو في مدن قطاع غزة، وإغلاق معابرها من أجل التسبب في مجاعة إنسانية في ظل نقص حاد بالأغذية والأدوية، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي تتعرض لعدوان متواصل يستهدف المواطن الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

بدوره، اعتبر أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، في تصريح، أن "حكام إسرائيل وجيشها ينتقمون لفشلهم العسكري والسياسي في غزة بالبطش الوحشي بالمدنيين العزّل وارتكاب مذبحة ضد النساء والأطفال في مخيمات اللجوء التي يفترض أن تكون مناطق آمنة".

وأضاف البرغوثي، أن "كل العالم مطالب الآن بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وفرض العقوبات عليها".

من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، روحي فتوح، إن "المجزرة تعكس إصرار إسرائيل على استمرار الإبادة والتدمير والمجازر في رفح وباقي مناطق القطاع، وتجاوز كل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف الهجوم على المدينة".

وأضاف فتوح، في بيان، أن "ارتكاب المجزرة بحق المدنيين النازحين يفضح كذب ادعاءات الاحتلال الدموي بوجود مناطق آمنة في رفح".

والأحد، أفاد الدفاع المدني في غزة، عبر بيان، بنقل 50 فلسطينياً "بين شهيد وجريح جراء قصف إسرائيلي" لمخيم نازحين في منطقة تل السلطان غربي رفح.

فيما أكدت لجنة الطوارئ في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، مساء الأحد، أن "مجزرة" جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدينة تنسف كل ادعاءات تل أبيب عن وجود "مناطق آمنة".

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوماً برياً على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساساً.

وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.