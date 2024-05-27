وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأنّ غارات إسرائيلية استهدفت دراجات نارية في ثلاث قرى في جنوب لبنان هي حولا وعيتا الشعب والناقورة.

وأوضحت الوكالة أنّ القصف الإسرائيلي تسبب أيضاً باندلاع حرائق في أماكن عدة ولا سيّما بسبب استخدام الدولة العبرية ذخائر فوسفورية في قصف هذه المناطق.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه استهدف اثنين من "إرهابيي حزب الله" بينما كانا ينشطان في منطقة عيتا الشعب.

ونعى حزب الله خمسة من عناصره قال إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس".

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّه "قضى الأحد على سبعة من إرهابيي حزب الله في غارات جوية" في جنوب لبنان.

وأعلن الحزب في بيانات منفصلة مسؤوليته عن هجمات على مواقع إسرائيلية الأحد، قال إنها جاءت ردّاً على الضربات الإسرائيلية على بلدتي الناقورة وعيتا الشعب والقرى الجنوبية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة، مع الجيش الإسرائيلي، من جهة أخرى، قصفاً يوميّاً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويقول "حزب الله" والفصائل الأخرى إن الهجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي تأتي "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.