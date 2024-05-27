سياسة
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مقتل خمسة عناصر من حزب الله ومدنيين بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان
قُتل خمسة عناصر من حزب الله ومدنيان في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان أمس الأحد، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام والحزب الموالي لإيران، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ هجماته استهدفت حصراً عناصر من الحزب.
مقتل خمسة عناصر من حزب الله ومدنيين بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان
مقتل خمسة عناصر من حزب الله ومدنيين بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان. / صورة: AA
27 مايو 2024

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأنّ غارات إسرائيلية استهدفت دراجات نارية في ثلاث قرى في جنوب لبنان هي حولا وعيتا الشعب والناقورة.

وأوضحت الوكالة أنّ القصف الإسرائيلي تسبب أيضاً باندلاع حرائق في أماكن عدة ولا سيّما بسبب استخدام الدولة العبرية ذخائر فوسفورية في قصف هذه المناطق.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه استهدف اثنين من "إرهابيي حزب الله" بينما كانا ينشطان في منطقة عيتا الشعب.

ونعى حزب الله خمسة من عناصره قال إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس".

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّه "قضى الأحد على سبعة من إرهابيي حزب الله في غارات جوية" في جنوب لبنان.

وأعلن الحزب في بيانات منفصلة مسؤوليته عن هجمات على مواقع إسرائيلية الأحد، قال إنها جاءت ردّاً على الضربات الإسرائيلية على بلدتي الناقورة وعيتا الشعب والقرى الجنوبية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة، مع الجيش الإسرائيلي، من جهة أخرى، قصفاً يوميّاً أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويقول "حزب الله" والفصائل الأخرى إن الهجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي تأتي "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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