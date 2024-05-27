سياسة
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أونروا: غزة تقترب من المجاعة فيما المساعدات على بُعد كيلومترات
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس (الأحد)، من اقتراب سكان غزة من المجاعة، فيما "المساعدات موجودة على بُعد كيلومترات من حدود" القطاع.
أونروا: غزة تقترب من المجاعة فيما المساعدات على بُعد كيلومترات
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تُحذر من مجاعة في غزة / صورة: AA
27 مايو 2024

وقال مدير التخطيط في أونروا، سام روز، في مقابلة تليفزيونية نشرتها الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة إكس، معقباً على القيود الإسرائيلية المفروضة على معابر غزة، إن "المساعدات موجودة على بُعد عشرات الكيلومترات من حدود قطاع غزة، فيما يقترب السكان من المجاعة".

وأشار المسؤول الأممي إلى"التحديات المستمرة التي تواجه تلقي المساعدات وتسليمها في قطاع غزة، بما في ذلك عمليات التفتيش المعقدة والتعسفية والقيود المفروضة على الوصول من السلطات الإسرائيلية".

وطالب المجتمعَ الدولي بـ "الضغط على الاحتلال لإدخال قوافل المساعدات براً وعبر المنافذ المعروفة، مثل رفح وكرم أبو سالم، وإعادة تفعيل معابر المنطار والشجاعية وبيت حانون".

ويعاني سكان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 700 ألف نسمة، شحّاً في المواد الغذائية والخضراوات، نتيجة استمرار إغلاق إسرائيل المعابر الحدودية وعدم دخول الشاحنات إلى الشمال، مما يُعيد "شبح المجاعة" إلى الواجهة من جديد، وفقاً لمسؤولين محليين ومنظمات دولية.

وفي الشهور الماضية، أدت القيود الإسرائيلية إلى "مجاعة" في ظل حصار مشدد فرضته إسرائيل على مرور إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مما تسبب بوفاة عدد من الأطفال وكبار السن.

وفي 7 مايو/أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى توقف تدفق المساعدات إلى القطاع وكذلك سفر الجرحى والمرضى إلى الخارج لتلقي العلاج.

وخلّفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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