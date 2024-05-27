ونشر الخبير المستقل السابق في الأمم المتحدة ألفريد دي زاياس، أمس (الأحد)، بياناً عن المبادرة التي يقودها ضمن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام ضد رئيسة المفوضية الأوروبية.

ولفت البيان إلى تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، بتهمة التواطؤ في جرائم ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطالب الشكوى، حسب البيان، المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد فون دير لاين.

وجاء في البيان أن "هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن دعم فون دير لاين غير المشروط لإسرائيل -العسكري والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي- مكّنها من ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

وأكد أن رئيس المفوضية بصفتها، كان لها دور "فعّال" في الوصول إلى الدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن فون دير لاين لم تفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على إسرائيل، وأدلت بتصريحات كثيرة تتضمن معلومات حول تقديم الدعم الدبلوماسي لها.

وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية انتقادات بسبب انتهاج "موقف مؤيد لإسرائيل بشكل متطرف"، ودعمها غير المشروط لتل أبيب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يشار إلى أن فون دير لاين أجرت زيارة تضامنية إلى إسرائيل في اليوم السادس للهجمات العنيفة على غزة، وعبَّرت عم "دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط" لتل أبيب.

ولم تتطرق فون دير لاين خلال اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وكتب موظفو الاتحاد الأوروبي رسالة مشتركة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يحثون فيها فون دير لاين على الدعوة لوقف إطلاق النار وحماية حياة المدنيين بدلاً من دعم إسرائيل دون قيد أو شرط.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن فون دير لاين بزيارتها إسرائيل أواخر 2023، "لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلَّفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.