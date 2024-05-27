سياسة
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تعليقاً على "مجزرة رفح".. بوريل يدعو إسرائيل إلى تنفيذ قرار "العدل الدولية"
استنكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، داعياً إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
تعليقاً على "مجزرة رفح".. بوريل يدعو إسرائيل إلى تنفيذ قرار "العدل الدولية"
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى تنفيذ قرار "العدل الدولية" / صورة: Reuters
27 مايو 2024

وقال بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل تمضي قدماً في العملية العسكرية في جنوب قطاع غزة على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية الذي يحثّها على وقف هجومها على الفور.

ومساء الأحد شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت خيام اللاجئين الفلسطينيين قرب مقرّ الأمم المتحدة بمدينة رفح، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وأشار شهود عيان إلى أن "القصف أدّى إلى تدمير وإحراق عدد كبير من الخيام في المخيم، وهو لا يقع ضمن المنطقة التي طالب جيش الاحتلال بإخلائها في مدينة رفح، ويقيم به آلاف النازحين".

وقال بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث كيفية التعامل مع تنفيذ حكم محكمة العدل.

كما أشار إلى أنه سيعمل أيضاً على التوصل إلى قرار سياسي بشأن إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة، بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناءً على طلب جمهورية جنوب إفريقيا، وبغالبية 13 قاضياً مقابل اثنين.

فيما دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى احترام المحكمة الجنائية الدولية و"تركها تعمل بلا تهديد"، مشدداً على أن قراراتها "مهمة جدّاً لتحقيق العدالة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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