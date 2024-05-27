ووقعت المجزرة في منطقة تل السلطان، التي لم تُحذر إسرائيل سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وتأتي بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فوراً.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان بوقوع "عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الغاشم مخيماً للنازحين شمال غربي مدينة رفح، وجارٍ البحث عن مفقودين في المكان".

وأضافت الوزارة أن "طواقم الإسعافات تقف حائرة أمام نقل الشهداء والجرحى؛ نتيجة عدم وجود مستشفى في مدينة رفح يتسع لهذه الأعداد من الشهداء والجرحى".

بدوره أوضح الدفاع المدني في غزة، عبر بيان، أن 50 فلسطينياً نُقلوا "بين شهيد وجريح جراء قصف إسرائيلي مخيم نازحين غربي رفح".

من جانبها، أكدت لجنة الطوارئ في محافظة رفح، عبر بيان، أن "القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في مناطق ادَّعى الاحتلال أنها آمنة، ودعا السكان إلى التوجه إليها"؛ مما ينسف كل ادعاءاته عن وجود "مناطق آمنة".

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوماً برياً على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساساً.

وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم نحو 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على قطاع غزة، خلَّفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فوراً، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.