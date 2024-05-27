جاء ذلك في تدوينة نشرها ألطون على حسابه في منصة إكس، عقب اعتداء إسرائيل على مخيم نازحين في رفح جنوبي قطاع غزة، حيث استُشهد أبرياء وأطفال في انتهاك لأمر محكمة العدل الدولية.

وقال ألطون: إن "الحكومة الإسرائيلية متعطشة إلى حد لا يرتوي لدماء ودموع الأبرياء. هناك نظام قاتل في تل أبيب يرتكب جريمة إبادة جماعية أمام أعين (العالم المتحضر)".

وأشار إلى أن هجمات إسرائيل على الجائعين والمشردين والعزل تشكل إهانة مباشرة للوعي الجماعي للإنسانية، لافتاً إلى أن الاستخفاف بالحياة البشرية متأصل في نفسية الحكومة الإسرائيلية وهو أمر مخزٍ وفظيع ومثير للاشمئزاز.

وذكر ألطون أنه "لم يكن بوسع إسرائيل أن تواصل احتلالها الراسخ وتشريد الفلسطينيين دون مساعدة ودعم القوة العظمى في العالم التي تظاهرت بالتوسط في السلام لسنوات عديدة". وواصل: "إن إسرائيل تقول لنا جميعاً بصراحة تامة إن الأمر كله كان مجرد أكاذيب وإن هدفهم الوحيد هو إدامة الاحتلال وتوسيعه".

وبيّن ألطون أن "الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن لديها حرية العمل الكاملة في ظل الدعم الأمريكي. لكنها دولة منبوذة في نظر العالم أجمع. ومن دون الشرعية لا يوجد حكم سياسي. سوف تُدرَج إسرائيل في التاريخ على أنها النظام الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ودعا ألطون دول العالم إلى الاتحاد "ضد هذا العنف الهمجي الذي لا معنى له والذي يُمارَس على النساء والأطفال والمسنين الأبرياء". مضيفاً: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد هذا الجنون. يجب علينا أن نقف في وجه إسرائيل معاً حتى لو استمر رعاتها في حمايتها".

واستطرد: "وعلينا واجب حماية الفلسطينيين، ولا يمكن للعالم أن ينتظر أكثر من ذلك. يجب علينا أن نوقف هذا العنف وأن نبني دولة فلسطينية في أسرع وقت ممكن بغضِّ النظر عمَّا يقوله الإسرائيليون".

وأكد ألطون ضرورة إنهاء الحرب في غزة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم، مشدداً على أنه "يتعين على الدول (المتحضرة) أن تلتزم مبادئها ومُثلها العليا التي أعلنتها بنفسها، إذ إن حقوق الإنسان وكرامته لا يمكن أن تبقى حبراً على ورق فقط".

وفي هذا السياق، نوّه المسؤول التركي إلى أنه قد حان الوقت لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية.

ووقع القصف الإسرائيلي على رفح في منطقة لم تُحذر إسرائيل سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين. ويأتي الاستهداف بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فوراً.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوماً برياً على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساساً.

وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم نحو 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.