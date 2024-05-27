سياسة
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فيدان: اعتراف مجلس الأمن بدولة فلسطينية حرة ذات سيادة واجب قانوني إنساني
أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة اعتراف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بدولة فلسطين التي نالت اعتراف 150 دولة حتى الآن، مشيراً إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية حرة ذات سيادة من مقتضيات القانون الدولي والضمير الإنساني.
فيدان: اعتراف مجلس الأمن بدولة فلسطينية حرة ذات سيادة واجب قانوني إنساني
فيدان: الشيء المهم هو تقديم الدعم لفلسطين كدولة تتمتع بالحرية والسيادة / صورة: AA
27 مايو 2024

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فيدان عقب مشاركته في اجتماعات بشأن فلسطين في بروكسل الأحد.

وأضاف :"إذا رُفِضَت دولة تعترف بها 150 دولة بصوت دولة واحدة في مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، فسنواجه واقعاً من شأنه أن يعمِّق هذه الأزمة ويؤدِّي إلى الإفلاس التامِّ للنظام الدولي".

وذكر فيدان أن ما يهمّ من الآن فصاعداً هو أن تتعامل الدول المئة والخمسون مع فلسطين كدولة حقيقية، تماماً كما تفعله تركيا ودعت إليه، ولو لم يعترف بها مجلس الأمن الدولي.

وقال فيدان إن "دعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية يتزايد"، مضيفاً أن "المهم هو تقديم الدعم لفلسطين دولةً تتمتع بالحرية والسيادة".

ولفت فيدان إلى أن "إدارة نتنياهو تحاول أن تسوّق للعالم أجمع أنه لا حدود عام 1967 ولا توجد سوى إسرائيل، لكن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، العالم فضح هذه الكذبة".

وأشار إلى أن تجميد إسرائيل للإيرادات المالية لفلسطين يُعَدُّ إحدى وسائل الضغط على السلطة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة ضمان التمويل المستدام للسلطة الفلسطينية.

وذكر أن كل الجهود التي بُذلت من أجل فلسطين منذ اتفاق أوسلو محَطُّ تقديرٍ، مستدركاً بأنه لا يمكن التوصل إلى نتائج مختلفة بالإصرار على اتباع نفس النهج.

وأوضح فيدان أنّ المجتمع الدولي اختار تسمية فلسطين بـ"إدارة" بدلاً من "حكومة" منذ اتفاقية أوسلو، وذكر أن "هذا في حد ذاته يُخِلّ بالتوازن ويؤدّي إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي".

وشارك فيدان في 3 اجتماعات مهمة نظمتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الاتصال الفلسطينية بشكل مشترَك.

وشارك في الاجتماع الدول والمؤسسات التي تقدم المساعدات لفلسطين، وقدم خلالها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عرضاً حول أولويات حكومته وخططها، وعرض على الشركاء الدوليين توقعات حكومته.

وفي الاجتماع الثاني نوقشت جهود إيجاد حلّ سياسي للمسألة بين إسرائيل وفلسطين، وإقامة دولة فلسطين على أساس حلّ الدولتين.

ومن الرسائل التي شدّد عليها فيدان في الاجتماعين، السماح لفلسطين بالعمل دولةً كاملةَ الأركان من أجل التغلُّب على التحديات، وشدّد على أن فلسطين يجب أن يكون لديها مؤسساتها لإدارة نظامها الخاصّ.

تأتي تصريحات فيدان قبل ساعات من قصف إسرائيلي على رفح في منطقة لم تحذّر إسرائيل سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، ويأتي الاستهداف بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فوراً.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري تشن إسرائيل هجوماً برِّيّاً على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساساً.

وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم نحو 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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