وتقدم سفارة إسبانيا في تل أبيب خدماتها للإسرائيليين، في حين تقدم قنصليتها في القدس خدماتها للفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس: "أوعزت هذا الصباح إلى وزارة الخارجية بإرسال مذكرة إلى السفارة الإسبانية في إسرائيل بمنع القنصلية الإسبانية في القدس من تنفيذ أنشطة دبلوماسية أو تقديم خدمات قنصلية لسكان السلطة الفلسطينية".

وتابع: "اليوم نفّذت إجراءات عقابية أولية ضد القنصلية الإسبانية في القدس بعد اعتراف الحكومة الإسبانية بالدولة الفلسطينية"، مضيفاً: "لن نقبل بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها".

وأضاف: "أولئك الذين يكافئون حماس ويحاولون إقامة دولة فلسطينية، لن يكون لهم أي اتصال مع الفلسطينيين"، على حد قوله.

والأربعاء أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو/أيار الجاري، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الاثنين قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس خلال مؤتمر صحفي: "اعترافنا مع النرويج وأيرلندا بدولة فلسطين يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة ويندرج في إطار التعددية لا الأحادية".

وندّد بـ"اعتداء إسرائيل على مخيم نازحين في رفح (جنوبي قطاع غزة)"، مؤكداً أنه "انتهاك لأمر محكمة العدل الدولية".

وشدّد ألباريس على أنه "لا مكان للإرهاب والعنف والتهجير في زمننا، لأنها استُبدل بها إطار سياسي تسعى الأطراف عبره لتحقيق أهدافها وفق تسويات تضمن أمن وكرامة شعوبها".

ومساء الأحد استُشهد أكثر من 30 فلسطينياً وأصيب عشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح.

واستهدف القصف منطقة زعمت إسرائيل أنها آمنة ولم تحذر سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وجاء بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية أمراً بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فوراً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فوراً، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحقّ رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الثامن عشر تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.