أدانت مصر اليوم الاثنين "بأشد العبارات"، القصف الإسرائيلي لمخيمات النازحين في رفح، واصفة إياه بـ"المتعمد".

وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن مصر "تُدين بأشدّ العبارات قصف القوات الإسرائيلية المتعمَّد لخيام النازحين في رفح"، الذي راح ضحيته 40 شهيداً بحسب الدفاع المدني في قطاع غزة.

وأعربت قطر عن قلقها من أن "يعوق" القصف الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح في جنوب غزة، محادثات التوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل أسرى في القطاع الذي يشهد حرباً دامية بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من سبعة أشهر.

كما أدانت وزارة الخارجية السعودية استهداف إسرائيل خيام النازحين بالقرب من مخازن الأونروا في رفح، مطالبة "المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

فيما اعتبرت الكويت العدوان الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح "جرائم حرب وإبادة غير مسبوقة وصارخة".

"مجزرة بشعة"

بدوره، دعا أمين عامّ جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان عبر حسابه على منصة إكس، إلى ضمّ "جريمة" رفح إلى المحاكم الدولية حتي يتعزز لدى هيئاتها ملفّ الأدلّة ضد إسرائيل.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، القصف الإسرائيلي لنازحين في رفح واعتبرته "مجزرة بشعة" تستدعي تحركاً دولياً.

إدانات أوروبية

في سياق متصل، استنكر وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرَيه النرويجي إسبن بارث إيدي، والإسباني مانويل خوسيه ألباريس، من بروكسل، الهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين شمال غرب رفح، واعتبره انتهاكاً للقانون الدولي.

واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم قائلاً إنه إنه يشعر "بغضب" من الضربات الإسرائيلية على رفح والتي قتلت عشرات النازحين أمس، مضيفاً في منشور على إكس " تلك العمليات يجب أن تتوقف. ليس هناك مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين".

من جانبه، طالب وزير خارجية إسبانيا بـ"رفع الصوت لدعم القانون الدولي، فإسرائيل قصفت رفح بعد قرار العدل الدولية"، مؤكداً: "سأطالب بقية الوزراء الأوروبيين بدعم عمل المحكمة".

ودعا وزير خارجية النرويج إلى وقف إطلاق النار وتعزيز الجهود الإنسانية في غزة، "لكنّ الحلّ المستدام يكون سياسيّاً كاعترافنا بدولة فلسطين الذي نحثّ عليه بقية الدول الأوروبية".

في ذات السياق قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر في منشور على منصة إكس، إنها أصيبت "بالرعب" من قصف إسرائيل لمخيم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في رفح، مؤكدة أن الهجمات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي.

واستُشهد نحو 40 فلسطينياً في الهجوم الإسرائيلي أمس الأحد، على خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح بقطاع غزة، بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية وقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فوراً.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري تشن إسرائيل هجوماً برياً على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقِّي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساساً.

وأجبر الهجوم ما لا يقلّ عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم نحو 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على قطاع غزة، خلّفَت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فوراً، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.