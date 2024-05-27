سياسة
2 دقيقة قراءة
انهيارات أرضية تودي بحياة أكثر من ألفي شخص في بابوا غينيا الجديدة
أعلنت الحكومة في بابوا غينيا الجديدة، جنوبي المحيط الهادي، أمس الأحد، مصرع أكثر من 2000 شخص جراء انهيارات أرضية شهدتها البلاد يوم 24 مايو/أيار الجاري.
انهيارات أرضية تودي بحياة أكثر من ألفي شخص في بابوا غينيا الجديدة
أشخاص يحفرون في موقع انهيار أرضي في قرية كاوكالام الجبلية في مقاطعة إنجا في بابوا غينيا الجديدة / صورة: AFP
27 مايو 2024

وطلبت الحكومة، العون من الأمم المتحدة لمواصلة أعمال البحث والإنقاذ بسبب الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام الجبلية في مقاطعة إنجا.

وجاء في بيان مركز بابوا غينيا الجديدة الوطني للكوارث أن أكثر من 2000 شخص "دفنوا أحياء"، وأن الكارثة تسببت في دمار كبير.

من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن التقديرات تشير إلى أن 150 منزلاً طمرت تحت الأرض.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الكتلة الصخرية التي انفصلت عن قمة الجبل جرفت التربة على المنحدر وتراكمت على منازل القرية.

وتقلل التضاريس الوعرة وصعوبة توصيل المساعدات لموقع الانهيار من فرص العثور على ناجين.

وتستند أعداد المدفونين في قرية يامبالي بإقليم إنجا في شمالي البلاد إلى تقديرات السلطات المحلية التي تتزايد بشكل مطرد منذ وقوع الانهيار الأرضي.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد القتلى المحتمل قد يتغير، إذ من المتوقع أن تستمر جهود الإنقاذ وانتشال الجثث لأيام، بينما ذكرت وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة أن السكان أنقذوا زوجين كانا محاصرين تحت الركام، بعد أن سمعوا صرخات استغاثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us