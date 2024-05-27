وطلبت الحكومة، العون من الأمم المتحدة لمواصلة أعمال البحث والإنقاذ بسبب الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية كاوكالام الجبلية في مقاطعة إنجا.

وجاء في بيان مركز بابوا غينيا الجديدة الوطني للكوارث أن أكثر من 2000 شخص "دفنوا أحياء"، وأن الكارثة تسببت في دمار كبير.

من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن التقديرات تشير إلى أن 150 منزلاً طمرت تحت الأرض.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الكتلة الصخرية التي انفصلت عن قمة الجبل جرفت التربة على المنحدر وتراكمت على منازل القرية.

وتقلل التضاريس الوعرة وصعوبة توصيل المساعدات لموقع الانهيار من فرص العثور على ناجين.

وتستند أعداد المدفونين في قرية يامبالي بإقليم إنجا في شمالي البلاد إلى تقديرات السلطات المحلية التي تتزايد بشكل مطرد منذ وقوع الانهيار الأرضي.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد القتلى المحتمل قد يتغير، إذ من المتوقع أن تستمر جهود الإنقاذ وانتشال الجثث لأيام، بينما ذكرت وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة أن السكان أنقذوا زوجين كانا محاصرين تحت الركام، بعد أن سمعوا صرخات استغاثة.