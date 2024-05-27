سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تدعو طالبان للمشاركة بمنتدى اقتصادي مهم وتدرس حذفها من قائمة الإرهاب
قال دبلوماسي روسي كبير، اليوم (الاثنين)، إن روسيا دعت حركة طالبان، الحاكمة في أفغانستان، إلى المشاركة في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي،في يونيو/حزيران، وهو الأكبر الذي تقيمه روسيا سنوياً، في إطار تحرك موسكو لرفع الحظر المفروض على الحركة.
روسيا تدعو طالبان للمشاركة بمنتدى اقتصادي مهم وتدرس حذفها من قائمة الإرهاب
روسيا تدرس إزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة / صورة: AFP
27 مايو 2024

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن زامير كابولوف، مدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، قوله إن وزارتَي الخارجية والعدل رفعتا تقريراً للرئيس فلاديمير بوتين، بشأن مسألة رفع الحظر عن حركة طالبان.

وأضاف كابولوف أن بعض المسائل لا تزال عالقة رغم أنه قال إن بلاده وجَّهت دعوة إلى طالبان لحضور المنتدى الاقتصادي الدولي الذي سيُعقد في سان بطرسبرغ في الفترة ما بين الخامس والثامن من يونيو/حزيران.

وقال إن الزعماء الأفغان يهتمون عادةً بشراء المنتجات النفطية.

ومنذ تولي طالبان السلطة في أغسطس/آب 2021 مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد حرب استمرت 20 عاماً، تؤسس روسيا بوتيرة بطيئة لعلاقات مع طالبان على الرغم من أن الحركة لا تزال محظورة رسمياً في روسيا.

وشهد منتدى سان بطرسبرغ، الذي كان يستضيف في فترة من الفترات رؤساء تنفيذيين غربيين ومصرفيين استثماريين من لندن ونيويورك، تغييرات كبيرة في ظل حرب أوكرانيا التي أثارت أكبر أزمة في علاقات روسيا مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وبدلاً من مستثمرين غربيين سعوا من قبل ليكون لهم نصيب في موارد روسيا وثرواتها الواسعة، بدأ الاهتمام بذلك يأتي من الصين والهند وإفريقيا والشرق الأوسط.

وظهرت حركة طالبان، التي تعني "الطلاب" بلغة البشتو، في 1994 في مدينة قندهار جنوب أفغانستان. وكانت واحدة من الفصائل التي خاضت حرباً للسيطرة على البلاد بعد انسحاب الاتحاد السوفييتي وانهيار الحكومة لاحقاً.

وفي عام 2003، صنَّفت روسيا حركة طالبان رسمياً "منظمة إرهابية" على الرغم من أنها أجرت اتصالات دورية غير رسمية مع الحركة، وفق ما نقلت رويترز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us