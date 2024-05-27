وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "36 ألفا و50 شهيدا، و81 ألفا و26 إصابة" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و383 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح إلى 45 شهيداً، منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 جريحاً، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم (الاثنين).

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم (الاثنين)، في غارات إسرائيلية استهدفت رفح، جنوبي قطاع غزة، بعد ساعات من المجزرة الإسرائيلية في المدينة نفسها، أمس (الأحد)، قصفت فيها مخيماً للنازحين يقع في منطقة صنّفتها سابقاً على أنها "آمنة"، مما أدى إلى استشهاد العشرات.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل قصفه الجوي مناطق متفرقة من مدينة رفح وأنحاء القطاع عموماً، بعد ثلاثة أيام من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فوراً.

وحسب مصادر طبية فلسطينية، فإن 4 فلسطينيين استُشهدوا وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة دهليز غربي مدينة رفح. كما استُشهد 3 فلسطينيين بينهم سيدة حامل في قصف إسرائيلي لمنزل لعائلة أبو شبيكة في حي تل السلطان غربي رفح، وفق ما أفادت مصادر طبية في عيادة تل السلطان بالمدينة.

ووفق شهود عيان، فإن الطائرات الإسرائيلية قصفت 5 منازل في شارع الخطيب وسط مخيم يبنا وسط مدينة رفح، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات وسط المارة في المناطق القريبة من المنازل المستهدفة. واستُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون في استهداف الطائرات الإسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في مخيم بربرة وسط مدينة رفح، وفق الشهود.

ومنذ ساعات فجر الاثنين، كثَّفت المدفعية الإسرائيلية من قصفها لمخيمي الشابورة ويبنا وحي قشطة ومنطقة البلد جنوبي ووسط مدينة رفح، حسبما أفادت مصادر محلية وشهود عيان.

وفي وسط قطاع غزة، أُصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مركز إيواء نازحين تابع لوكالة أونروا في شارع صلاح الدين شرقي مدينة دير البلح. وبمحافظة شمالي القطاع، نسفت القوات الإسرائيلية 7 بنايات سكنية تتكون كل واحدة من عدة طوابق في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوماً برياً على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.