سياسة
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أردوغان عن مجزرة رفح: نتنياهو يريد إطالة حياته السياسية بسفك مزيد من الدماء
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن المجزرة الذي نفذها الاحتلال في مخيم للنازحين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أظهرت مرة أخرى "الوجه الدموي والغادر لإسرائيل"، مشيراً إلى أن نتنياهو يحاول إطالة حياته السياسية بإراقة مزيد من الدماء الفلسطينية.
أردوغان عن مجزرة رفح: نتنياهو يريد إطالة حياته السياسية بسفك مزيد من الدماء
أردوغان: تركيا ستبذل كل ما في وسعها لمحاسبة هؤلاء القتلة الهمجيين / صورة: AA
27 مايو 2024

وقال أردوغان في كلمة خلال ندوة بعنوان "دستور المئوية التركية والدستور المدني وتركيا العظمى" بإسطنبول: "هذه المجزرة التي وقعت بعد دعوة محكمة العدل الدولية إلى وقف الهجمات، أظهرت مرة أخرى الوجه الدموي والغادر لدولة الإرهاب".

وأضاف :"المجرمون مرتكبو الإبادة الجماعية الذين قتلوا أكثر من 36 ألفاً من الأشقاء الفلسطينيين حتى الآن، ألقوا أمس الصواريخ والقنابل بشكل كثيف على المدنيين في مخيم اللاجئين برفح التي أعلنوا أنها منطقة آمنة".

وأشار الرئيس التركي إلى محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"شبكة الإجرام التابعة له" إطالة حياتهم السياسية من خلال إراقة المزيد من الدماء، بعدما فشلوا في كسر المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني.

وشدّد أردوغان على أن نتنياهو ومن معه "لن يستطيعوا التهرّب من اللعنة التي سيوصفون بها مثل هتلر وميلوسيفيتش (رئيس صربيا سابقاً) وكارازديتش (رئيس صربسكا سابقاً) وغيرهم من الفراعنة في التاريخ الذين يقلدونهم".

وأكدأن تركيا ستبذل كل ما في وسعها لمحاسبة هؤلاء القتلة الهمجيين الذين ليس لديهم أي ذرة إنسانية.

ومساء الأحد، استشهد 45 فلسطينياً وأصيب عشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف للاحتلال استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

ويواصل جيش الاحتلال الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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