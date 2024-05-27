سياسة
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أمينة أردوغان: النرجسية الصهيونية التي تجعل من الأطفال وقوداً لها لن تنتصر
قالت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القصف الإسرائيلي للمخيمات التي لجأ إليها الفلسطينيون الأبرياء في رفح، على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجمات، يشكل إحدى أعظم الخيانات للكرامة الإنسانية.
أمينة أردوغان: النرجسية الصهيونية التي تجعل من الأطفال وقوداً لها لن تنتصر
أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / صورة: AA
27 مايو 2024

وأضافت أردوغان، في تغريدة لها على منصة إكس، اليوم الاثنين، أن "صرخات المظلومين الذين احترقوا حتى الموت تتردد في ضمائرنا، ولا توجد كلمات تصف الحزن العميق والغضب الذي بداخلنا عندما نشهد هذه الوحشية".

كما لفتت إلى أن على إسرائيل أن تعلم أنها بكل روح تقتلها، فإنها تؤجّج نار النضال في قلوب أصحاب الضمائر الحية في العالم، بدلاً من إطفائها.

وأكدت أردوغان أن "خسارة كل بريء ستؤدي إلى وقوف ألف فلسطيني بقوة من أجل العدالة والحرية، وأن هذه النرجسية الصهيونية، المنفصلة عن الواقع منذ أشهر، التي تنظر إلى الأطفال باعتبارهم وقوداً لإدارة مخططاتها البعيدة عن العدالة، لن تستطيع أن تنتصر رغم كل جهودها".

وأشارت أردوغان إلى أن الأعمال الوحشية التي تقترفها إسرائيل "تذكرنا جميعاً بأن نتّحد ونناضل من أجل السلام والعدالة بتصميم أكثر من الأمس، وأننا لن ننسى جريمة القتل هذه، ولن ندعها تُنسى حتى لا تتكرر مرة أخرى".

كما اختتمت تغريدتها بالقول: "أدعو من كل قلبي الله عز وجل أن يعين الشعب الفلسطيني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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