سياسة
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إسبانيا تمنح كييف مليار يورو أسلحة.. وزيلينسكي يدعو لإرغام روسيا على السلام
أعلن رئيس الوزراء الإسباني،  بيدرو سانشيز، عن توقيع اتفاق أمني بين مدريد وكييف، اليوم الاثنين، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يتضمن مساعدة عسكرية بقيمة مليار يورو.
إسبانيا تمنح كييف مليار يورو أسلحة.. وزيلينسكي يدعو لإرغام روسيا على السلام
سانشيز وزيلينسكي في أثناء التوقيع على الاتفاق الأمني في مدريد / صورة: Reuters
27 مايو 2024

ووصل زيلينسكي في وقت سابق الاثنين إلى العاصمة الإسبانية، واستقبله الملك فيليبي السادس، عند مدرج الطائرة في مطار باراخاس، قبل أن يتوجه إلى مقر رئاسة الحكومة الإسبانية للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني في مدريد إن هذا الاتفاق "يشمل تعهداً بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة مليار يورو لعام 2024، ما سيتيح لأوكرانيا تعزيز قدراتها" الدفاعية في مواجهة الهجوم الروسي.

وكان يفترض أن يجري زيلينسكي هذه الزيارة في 17 مايو/أيار، لكنه اضطر لإلغائها بسبب الهجوم الجديد الذي أطلقه الجيش الروسي قبل أيام من ذلك التاريخ في شمال شرق أوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية أسقطت على أوكرانيا نحو 3200 قنبلة موجهة هذا الشهر.

وأضاف في المؤتمر الصحفي أن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من صواريخ الدفاع الجوي لمنع روسيا من إسقاط آلاف القنابل شهرياً.

ودعا زيلينسكي الاثنين الغرب إلى إرغام روسيا على السلام "بكل الوسائل"، وقال: "جنودنا يدافعون عن أنفسهم أمام الهجوم الروسي، ولهذا السبب يجب أن نكثّف عملنا المشترك مع شركائنا لتحقيق المزيد: الأمن وإرغام روسيا بشكل ملموس على السلام بكل الوسائل".

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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