سياسة
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أردوغان في ذكرى انقلاب 27 مايو: ستتذكر الأمة مندريس ورفاقه دائماً بالامتنان
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه في ذكرى انقلاب 27 مايو/أيار الرابعة والستين، "وهو يوم أسود أحدث جروحاً عميقة بقلوب أمتنا وبدأ التقليد الانقلابي في تركيا".
أردوغان في ذكرى انقلاب 27 مايو: ستتذكر الأمة مندريس ورفاقه دائماً بالامتنان
رئيس الوزراء التركي الراحل عدنان مندريس / صورة: AP  / Others
27 مايو 2024

وأضاف أردوغان في تغريدة له على حسابه بمنصة إكس "نحيّي عدنان مندريس وحسن بولاتكان وفاتن روستو زورلو، الذين حُكموا بالإعدام، ونذكرهم بالرحمة والشكر"، وتابع: "مهما قيل، فإن رجال دولتنا الثلاثة، تعرّضوا لضغوط مختلفة، وإهانات جعلت الناس يخجلون من إنسانيتهم، وكُتبت أسماؤهم في قلوب أمتنا شهداء".

وأكد الرئيس التركي أن الأمة ستتذكر دائماً الراحل مندريس وأصدقاءه بالامتنان وقليل من الإحراج لعدم تمكنهم من منع إعدامهم.

وشدّد أردوغان على تكرار التحية ولكن "بكل كراهية لذكرى أولئك الذين حولوا جزيرة ياسي أدا (التي أعدم فيها مندريس ورفاقه) إلى جزيرة العار والحزن في ديمقراطيتنا بالقرارات التي اتخذوها، ولن ننسى، ولن نغفر لمدبري الانقلاب، حتى لو مرّ 64 عاماً أو قرناً".

وختم أردوغان حديثه قائلاً: "كما نتذكر بالامتنان من دفعوا ثمن الإرادة الوطنية، سنتذكر دائماً جلادي الديمقراطية مصدراً للعار".

وعدنان مندريس هو سياسي تركي بارز شغل منصب رئيس الوزراء في أول سابقة لتولي شخص من خارج حزب الشعب الجمهوري لهذا المنصب.

شهدت ولاية مندريس جنوحاً نحو السياسات الليبرالية الاقتصادية، وانضمام تركيا إلى حلف الناتو، وانتهت باستيلاء بعض ضباط الجيش على الحكم وإعدام مندريس ووزير خارجيته ووزير ماليته وسجن عدد من رفاقه.

وقد تَطلَّب الأمر نحو 29 عاماً، عندما قررت تركيا ردّ الاعتبار إليه، وذلك عندما قرر الرئيس الأسبق تورغوت أوزال إصدار أوامر بنقل رفات مندريس ورفاقه من جزيرة ياسي أدا، حيث دُفنوا بعد إعدامهم، إلى مقبرة خاصة أقامتها بلدية إسطنبول على تلة قريبة من منطقة طوب قابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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