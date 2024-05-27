سياسة
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غوتيريش: الملايين في السودان وغزة معرضون للموت بالأمراض والهجمات
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن "ملايين الأشخاص بالسودان وقطاع غزة معرضون لخطر الموت ليس فقط من القنابل بل من الإصابات والأمراض والهجمات غير المسبوقة على مقرات الرعاية الصحية".
غوتيريش: الملايين في السودان وغزة معرضون للموت بالأمراض والهجمات
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، / صورة: AA
27 مايو 2024

وأضاف غوتيريش، برسالة مصورة خلال مشاركته بحفل الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية: "عالمنا في ورطة، من الفوضى المناخية إلى تزايد الفقر وعدم المساواة وتضاعف الصراعات، وعندما تشتعل الأزمات، تعاني الصحة".

وسلط الضوء على أن "ملايين الأشخاص بالسودان وقطاع غزة معرضون لخطر الموت ليس فقط من الرصاص والقنابل، بل من الإصابات والأمراض والهجمات غير المسبوقة على مقرات الرعاية الصحية".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

كما تتجاهل إسرائيل قراراً من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة ووقف العمليات العسكرية في رفح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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