سياسة
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الجيش المصري يفتح تحقيقاً بعد مقتل عنصر تأمين بإطلاق نار على الحدود مع رفح
أعلن الجيش المصري، الاثنين، فتح تحقيق في حادث مقتل أحد عناصر التأمين على الحدود مع مدينة رفح الفلسطينية إثر إطلاق نار، من دون مزيد من التفاصيل. بينما كشف جيش الاحتلال عن وقوع "تبادل لإطلاق النار" بين جنوده وقوات مصرية عند معبر رفح.
الجيش المصري يفتح تحقيقاً بعد مقتل عنصر تأمين بإطلاق نار على الحدود مع رفح
مركبات عسكرية للاحتلال في الجانب الفلسطيني من معبر رفح - 7 مايو/أيار 2024 / صورة: Reuters
27 مايو 2024

وأفاد بيان صادر عن المتحدة العسكري المصري غريب عبد الحافظ غريب، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"استشهاد أحد عناصر التأمين بمنطقة الشريط الحدودي برفح إثر إطلاق نيران".

وأضاف البيان أنّ الجيش "يُجري تحقيقاً بوساطة الجهات المختصة" في الحادث، دون اتهام أحد.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع "تبادل لإطلاق النار" بين جنوده وقوات مصرية عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وقال الجيش: "قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجري التحقيق في هذا الموضوع"، مشيراً إلى وجود تواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن.

بدورها، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "تبادل إطلاق النار بين جنود الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية على معبر رفح، أدى إلى مقتل جندي مصري".

أما القناة 12 العبرية، فقد وصفت الحادثة بأنها "غير عادية"، مشيرة إلى أن إطلاق النار "أدى إلى مقتل جندي مصري، بينما لم تقع أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي".

ويأتي الحادث بعد ساعات من استشهاد 45 فلسطينياً على الأقل وإصابة العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح ومناطق مجاورة، رغم زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها ضمن مناطق "آمنة" يمكن النزوح إليها.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري يشنّ الاحتلال هجوماً برياً على رفح، احتلت خلاله الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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