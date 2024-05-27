سياسة
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"مكافحة التضليل" التركي: لا صحة لادعاء الإعلام الإسرائيلي حول قيادي بحماس
كشف مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أن الادعاء بما تروّج له وسائل الإعلام الإسرائيلية لصورة متداولة "تعود للقيادي البارز في حركة حماس محمد شبانة الذي قُتل في رفح" هو ادعاء غير صحيح.
"مكافحة التضليل" التركي: لا صحة لادعاء الإعلام الإسرائيلي حول قيادي بحماس
مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية ينفي الادعاءات الإسرائيلية / Others
27 مايو 2024

وبيّنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر منشور على منصة إكس أن الشخص الذي يظهر في الصور "هو الصحفي المصري محمد شبانة، وليس القيادي البارز في حماس".

وأضاف المصدر ذاته أنه "لا ينبغي أن تمنح حملة التشهير التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصلاحية لتبرير هجماتها على رفح".

والجمعة الماضي، زعمت تقارير إعلامية إسرائيلية أن جيش الاحتلال أخفق في محاولة نفذها لاغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام، محمد شبانة، حيث تداولت صورة خاطئة للقيادي الفلسطيني، ليتضح أنها للناقد الرياضي المصري الذي يحمل الاسم نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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