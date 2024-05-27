وبيّنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية عبر منشور على منصة إكس أن الشخص الذي يظهر في الصور "هو الصحفي المصري محمد شبانة، وليس القيادي البارز في حماس".

وأضاف المصدر ذاته أنه "لا ينبغي أن تمنح حملة التشهير التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصلاحية لتبرير هجماتها على رفح".

والجمعة الماضي، زعمت تقارير إعلامية إسرائيلية أن جيش الاحتلال أخفق في محاولة نفذها لاغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام، محمد شبانة، حيث تداولت صورة خاطئة للقيادي الفلسطيني، ليتضح أنها للناقد الرياضي المصري الذي يحمل الاسم نفسه.