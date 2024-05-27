سياسة
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إسرائيل تدعي "فتح تحقيق" بمجزرة رفح.. والأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المسؤولين
ادَّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "فتح تحقيق" بالغارة الجوية التي نفذها مساء أمس الأحد على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد وإصابة قرابة 300 مدني فلسطيني.
إسرائيل تدعي "فتح تحقيق" بمجزرة رفح.. والأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المسؤولين
إسرائيل تدّعي "فتح تحقيق" بغارتها الجوية على رفح / صورة: AA
27 مايو 2024

ومساء الأحد، استشهد 45 فلسطينياً وأصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء في "مجزرة" إسرائيلية جديدة استهدفت خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

وفي هذا الصدد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "أوعزت المدعية العسكرية العامة لنظام التقصي والتحقيق (في الجيش) بإجراء تحقيق حول الغارة التي نفذت في رفح، مساء الأحد".

وزعم الجيش في بيانه أن الغارة الجوية استهدفت "أهدافاً إرهابية نوعية"، وجرى تنفيذها "بناءً على معلومات استخباراتية مسبقة".

كما ادعى أنه "اتُّخذت إجراءات عديدة قبل الغارة لتقليل احتمال إصابة غير المتورطين، التي تشمل الصور الجوية واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة".

ورغم أن المنطقة التي استهدفها القصف الإسرائيلي زعمت تل أبيب سابقاً أنها "آمنة" ولم تحذر سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، قال الجيش إن الهجوم "لم يقع في منطقة المواصي" التي أمر سابقاً سكان رفح بالانتقال إليها.

وأضاف: "يأسف الجيش الإسرائيلي لوقوع أي إصابات في صفوف غير المشاركين في القتال".

وتأتي "المجزرة" الجديدة في رفح بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية أمراً بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فوراً.

وأثارت "المجزرة" انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، ودعوات لفرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء "الإبادة الجماعية" ووقف الهجوم البري المتواصل على رفح منذ 6 مايو/أيار الجاري.

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق

وحث مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الاثنين، على إجراء تحقيق "شامل وشفاف" في الغارة الإسرائيلية على رفح، التي أدت إلى استشهاد 45 شخصاً على الأقل.

وقال وينسلاند في بيان: "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين بشكل أفضل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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