سياسة
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حماس: مجزرة رفح تحدٍّ من حكومة نتنياهو لقرارات محكمة العدل الدولية
اعتبر القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، اليوم الاثنين، أن توقيت تنفيذ إسرائيل مجزرتها الأخيرة بحق النازحين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، يؤكد تحدّيها لقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة.
حماس: مجزرة رفح تحدٍّ من حكومة نتنياهو لقرارات محكمة العدل الدولية
أسامة حمدان: مجزرة رفح جرت بصواريخ أمريكية ذكية بمناطق صُنّفت على أنها آمنة، وهي جزء من حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين / Others
27 مايو 2024

وقال حمدان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت: "لليوم 234 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة".

وأضاف أن إسرائيل "تواصل ارتكاب أبشع المجازر والمذابح التي لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، في استهتار منها بكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية".

ولفت إلى أن "آخر مجازر الاحتلال الإسرائيلي تلك كانت محرقة الخيام التي استهدفت آلاف النازحين في مخيماتهم برفح".

واعتبر أن هذه المجزرة "جزء من مسار حرب إبادة جماعية تشنّها إسرائيل" في غزة، و"تنفي ادعاءها بوجود أماكن آمنة" بالقطاع.

وأكد حمدان أن "ادعاء الاحتلال الإسرائيلي وجود مسلحين في مكان مجزرة رفح في أثناء تنفيذها هو ادعاء كاذب".

وأضاف أن "توقيت تنفيذ المجزرة هو إعلان تحدٍّ من حكومة نتنياهو لقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة" التي أصدرت أمراً بوقف الهجوم على رفح.

ومساء الأحد، استُشهد 45 فلسطينياً وأصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء في "مجزرة" إسرائيلية جديدة استهدفت خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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