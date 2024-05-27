وأكد البيان أن أردوغان وسانشيز بحثا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية بينها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشدد الرئيس التركي على "وجوب وقف المجازر الإسرائيلية ضد فلسطين في أسرع وقت ممكن، وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي".

وأضاف بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان ثمّن قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستعزز إرساء السلام والعدالة في المنطقة.

والأربعاء الماضي، أعلنت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو/أيار الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.