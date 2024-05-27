سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يثمّن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين ويدعو لوقف مجازر إسرائيل بغزة
بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الاثنين، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
أردوغان يثمّن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين ويدعو لوقف مجازر إسرائيل بغزة
أردوغان يثمن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين / صورة: Reuters Archive
27 مايو 2024

وأكد البيان أن أردوغان وسانشيز بحثا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية بينها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشدد الرئيس التركي على "وجوب وقف المجازر الإسرائيلية ضد فلسطين في أسرع وقت ممكن، وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي".

وأضاف بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان ثمّن قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستعزز إرساء السلام والعدالة في المنطقة.

والأربعاء الماضي، أعلنت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو/أيار الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us