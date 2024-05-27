سياسة
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أنقرة: لهجة وزير خارجية إسرائيل غير المحترمة لن تغير موقفنا من جرائمها
أكدت الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاثنين، أن هجوم وزير الخارجية الإسرائيلي على الرئيس رجب طيب أردوغان بإحدى منصات التواصل الاجتماعي، جهد لا طائل منه لتغيير موقف أنقرة من جرائم إسرائيل.
أنقرة: لهجة وزير خارجية إسرائيل غير المحترمة لن تغير موقفنا من جرائمها
الخارجية التركية: لهجة وزير الخارجية الإسرائيلي غير المحترمة تجاه رئيسنا جهد ضائع لتغيير مخططنا بخصوص جرائم إسرائيل في فلسطين / صورة: AFP
27 مايو 2024

وقالت الخارجية التركية في بيانها إن لهجة وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس غير المحترمة والاتهامات التي لا أساس لها تجاه رئيسنا هي جهد لا طائل منه لتغيير جدول الأعمال فيما يتعلق بجرائم إسرائيل في فلسطين.

وأضافت في بيانها أن "حكومة نتنياهو هي التي قتلت ما يقرب من أربعين ألف فلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول، وذبحت بوحشية عشرات الفلسطينيين الأبرياء في هجوم على مخيمٍ الليلة الماضية 26 مايو/أيار".

كما أكد البيان أن أي شخص متواطئ في هذه الجرائم سيحاكم أمام المحاكم الدولية، وأن تركيا ستواصل الدفاع عن العدالة وحقوق الفلسطينيين.

ومساء الأحد، استُشهد 45 فلسطينياً وأصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء في "مجزرة" إسرائيلية جديدة استهدفت خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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