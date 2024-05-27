وقالت الخارجية التركية في بيانها إن لهجة وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس غير المحترمة والاتهامات التي لا أساس لها تجاه رئيسنا هي جهد لا طائل منه لتغيير جدول الأعمال فيما يتعلق بجرائم إسرائيل في فلسطين.

وأضافت في بيانها أن "حكومة نتنياهو هي التي قتلت ما يقرب من أربعين ألف فلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول، وذبحت بوحشية عشرات الفلسطينيين الأبرياء في هجوم على مخيمٍ الليلة الماضية 26 مايو/أيار".

كما أكد البيان أن أي شخص متواطئ في هذه الجرائم سيحاكم أمام المحاكم الدولية، وأن تركيا ستواصل الدفاع عن العدالة وحقوق الفلسطينيين.

ومساء الأحد، استُشهد 45 فلسطينياً وأصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء في "مجزرة" إسرائيلية جديدة استهدفت خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.