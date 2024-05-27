القصف الذي خلّف أكثر من 40 شهيداً وعشرات الإصابات وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه طال هدفاً "مشروعاً بموجب أحكام القانون الدولي، وباستخدام ذخيرة دقيقة"، مشيراً إلى أنه يُجري تحقيقاً على مستوى رئاسة الأركان وبإشراف المدعية العامة العسكرية في إصابة "أشخاص غير متورطين".

وعاد بيان جيش الاحتلال إلى تبرير عملية الاستهداف بأنها لم تجر "في المنطقة الإنسانية التي دعا جيش الدفاع السكان المدنيين للانتقال إليها".

وسبق أن أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يُلزم إسرائيل وقف عملياتها في مدينة رفح لما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار كلية وجزئية. فيما دعا عدد من الدول والمنظمات الدولية إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في المدينة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تترك فيها هجمات إسرائيل على أهداف داخل قطاع غزة هذا المستوى من الدموية، سواء خلال هذه الحرب أو قبلها، وعادة ما تلجأ إلى تبرير هجماتها الدموية بوجود أهداف عسكرية لها وأنها راعت مبدأ التناسب.

ويُقصد بمبدأ التناسب في القانون الدولي أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة مع الميزة العسكرية المتوقعة منها دون أن يترتب على ذلك ضرر مفرط بحق المدنيين أو البنية التحتية المدنية، فالغاية الأساسية لهذا المبدأ هي حماية المدنيين دون تعطيل العمليات العسكرية وضرورتها.

ويوازن مبدأ التناسب في قانون الحرب ما بين الضرورة العسكرية لعملية الاستهداف وحماية المدنيين، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تكون الضرورة العسكرية لهذا الفعل واضحة ومحددة، وأن يجري التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية التي يحظر القانون الدولي استهدافها.

دموية عمليات الاستهداف الإسرائيلية

بررت إسرائيل عملية القصف على حي تل السلطان غربي رفح باستهداف مسؤولين في المقاومة الفلسطينية، وهو المبرر ذاته الذي قدّمته في عمليات استهداف أخرى خلّفت وراءها عشرات الشهداء والجرحى.

التبرير ذاته قدمته إسرائيل في عمليات اغتيال مشابهة، فخلف مبرر اغتيال قائد كتيبة "الخلفاء" في معسكر جباليا قصفت قوات الاحتلال المخيم بعدد من القنابل الثقيلة التي أدت إلى استشهاد أكثر من 195 فلسطينياً وإصابة العشرات.

الأمر نفسه وقع في عملية استهداف قائد لواء الوسطى في مخيم البريج أيمن نوفل، الذي تعرّضت فيه مربعات سكنية كاملة للمسح والتدمير استشهد على إثرها العشرات وأصيب المئات، وتكرر المشهد ذاته في ادّعاء استهداف جيش الاحتلال لنائب قائد القسام أيمن نوفل ومساعده غازي أبو طماعة في شهر مارس/آذار الماضي والذي أدى إلى تدمير واسع في المنطقة المستهدفة، ولم يصدر أي تعليق من حركة حماس حول هذا الاستهداف.

عدم مراعاة سلامة المدنيين لم يقتصر على الفلسطينيين في غزة، بل امتدّ إلى المحتجَزين الإسرائيليين أنفسهم. ففي أكثر من مناسبة أعلنت المقاومة الفلسطينية مقتل محتجَزين إسرائيليين بقصف إسرائيلي.

جذور دمويةِ عمليات الاغتيال الإسرائيلية ترجع إلى الانتفاضة الثانية عندما اغتالت طائرات الاحتلال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة عام 2002، وأدت العملية إلى استشهاد الشيخ و18 شخصاً بينهم 8 أطفال وزوجته، دافعت إسرائيل وقتها عن العملية وقانونيتها استناداً إلى مبدأ التناسب والضرورة العسكرية.

كيف أوّلت إسرائيل مبدأ التناسب؟

يدّعى مسؤولون إسرائيليون أن جيش الاحتلال ما زال حريصاً على أن تتضمن كل وحدة من وحداته المسلحة قانونيين لمراجعة شرعية وسلامة الضربات وفقاً لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المصادر ذاتها أن هذه المعايير والتدابير اختلفت في الحرب الحالية التي شهدت استخداماً واسعاً للنيران دون أخذ سلامة المدنيين بالاعتبار.

ويشير الباحث والكاتب القانوني وائل المصري إلى أن إسرائيل تعمل على الالتفاف على مبدأ التناسب من خلال معيارين، الأول عدم ربط الميزة العسكرية بالإجراء العسكري نفسه، إنما بالهدف العام للعملية العسكرية، ما يعني أن شرعية الهدف العام للعملية العسكرية يتيح لجيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام الوسائل التي يريدها، وبصورة أخرى شرعية القضاء على حركة حماس تتيح للجيش قتل المئات من المدنيين في عمليات استهداف قادتها وعناصرها.

ويضيف المصري أنّ المعيار الثاني هو ما يُسمى بـ"القائد العسكري العاقل" الذي يُصدر القرار والحكم فيما إذا كانت الضرورة العسكرية تستلزم هذا الهجوم أم لا وفيما إذا كان الهجوم يُراعي المدنيين أم لا.

بالمحصلة يخرج التفسير الإسرائيلي لمبدأ التناسب ليفرّغه من مضمونه ويحوّله من مبدأ يضبط الخسائر في المدنيين إلى مبدأ يشرعن فيه عملياته العسكرية.

هل التزمت إسرائيل حقاً القانون الدولي؟

تحاكَم إسرائيل أمام أعلى جهتين قضائيتين في القانون الدولي، محكمة العدل الدولية بتهم الإبادة الجماعية، والمحكمة الجنائية الدولية.

ووفقاً لتقديرات نقلتها صحيفة الإيكونوميست عن مصادر إسرائيلية فقد اعتمد الاحتلال "ضرراً جانبياً معقولاً" لأي عملية عسكرية يقوم على قتل مقاتل من حركة حماس مع 20 مدنياً، وفي حالة القادة تصل إلى 100 مدني مقابل كل قائد، في حين قدّر الجيش الأمريكي أن الضرر المقبول في المدنيين مقابل مقتل صدام حسين هو 30 مدنياً.

وفي حين لم تجرِ أي عمليات تحقيق بالحرب الحالية، فإن نتائج التحقيق السابقة حول حروب إسرائيل التي تعد أقل من ناحية الانتهاكات مقارنة بالحرب الحالية على غزة، تشير إلى انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

فبعد حربها على لبنان عام 2006، اتهمت لجنة تحقيق دولية مشكَّلة من مجلس حقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي "بتجاوز الحجج المعقولة للضرورة العسكرية ولمبدأ التناسب" خلال عملياته في لبنان.

التقييم ذاته وصلت إليه لجان التحقيق في حروب غزة عام 2009/2008، وحرب 2014 التي أشارت إلى أن إسرائيل انتهكت مبدأ التناسب واستخدمت قوة مفرطة لم توجه فقط إلى العدو بل وصلت إلى المجتمع المدني.

وتتبنى إسرائيل ما يُعرف بـ"عقيدة الضاحية" التي طورها رئيس هيئة الأركان الأسبق وعضو المجلس الحربي غادي آيزنكوت، وبموجبها يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي النار استخداماً هائلاً وغير متناسب من أجل كيّ وعي المجتمعات التي ينشط فيها "الأعداء" لحملهم على عدم مواجهة إسرائيل مستقبلاً.

ما يعني أن عدد المدنيين الهائل المصاحب لعمليات الاستهداف الإسرائيلية في جوهره يتفق مع المبادئ التشغيلية لجيش الاحتلال، التي تهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر المجتمعي على خلاف ما يفرضه القانون الدولي الإنساني من تخفيف الضرر بالمدنيين لأكبر قدر ممكن.