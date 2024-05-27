سياسة
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"نشعر بالفزع".. كندا تعتزم منح تأشيرات إضافية إلى سكان غزة عقب مجزرة رفح
أكد وزير الهجرة الكندي مارك ميلر، أمس الإثنين، عزمه منح تأشيرات لخمسة آلاف من سكان قطاع غزة، وهو أكثر مما تعهدت به الحكومة في وقت سابق، فيما قالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي إنها "شعرت بالفزع" من غارة جوية إسرائيلية على رفح أدت إلى استشهاد 45 شخصاً.
"نشعر بالفزع".. كندا تعتزم منح تأشيرات إضافية إلى سكان غزة عقب مجزرة رفح
النازحون الفلسطينيون بمدينة رفح في قطاع غزة. / صورة: AA
27 مايو 2024

وقال وزير الهجرة مارك ميلر "رغم أن الخروج من غزة غير ممكن حالياً، فإن الوضع قد يتغير في أي وقت. ومع زيادة الحد الأقصى، سنكون مستعدين لمساعدة المزيد من الناس مع تطور الوضع".

وقال متحدث باسم ميلر، إن 448 من سكان غزة حصلوا على تأشيرة مؤقتة، بما في ذلك 254 بموجب سياسة لا تتعلق ببرنامج التأشيرات الخاص، وإن 41 شخصاً وصلوا إلى كندا حتى الآن.

فيما قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان، أمس الاثنين، "لقد شعرنا بالفزع من الغارات التي أدت إلى مقتل مدنيين فلسطينيين في رفح"، مضيفة أن كندا لا تؤيد عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.

وأضافت جولي "لا بد أن ينتهي هذا المستوى من المعاناة الإنسانية. نطالب بوقف فوري لإطلاق النار"، مكررة تعليقات من زعماء دوليين والذين حثوا على تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي.

وأيّدت كندا مراراً الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك في الأمم المتحدة.

ومساء الأحد الماضي، استشهد 45 فلسطينياً وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح.

وأثارت "المجزرة" انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، ودعوات لفرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء "الإبادة الجماعية" ووقف الهجوم البري المتواصل على رفح منذ 6 مايو/ أيار الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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