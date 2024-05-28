سياسة
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رئيس الوزراء الإسباني يثمّن تطور العلاقات الثنائية مع تركيا
ثمّن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الاثنين، بالعلاقات التي تقيمها بلاده مع تركيا.
رئيس الوزراء الإسباني يثمّن تطور العلاقات الثنائية مع تركيا
رئيس الوزراء الإسباني يثمّن تطور العلاقات الثنائية مع تركيا. / صورة: Reuters Archive
28 مايو 2024

وقال سانشيز في منشور على منصة إكس، تطرق فيه إلى اتصاله الهاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "تحدثت للتو مع الرئيس التركي. وبحثت معه القمة الحكومية التي ستعقدها الدولتان في مدريد خلال يونيو/ حزيران المقبل".

وأضاف: "هذا مثال آخر على تعزيز العلاقات الممتازة بين إسبانيا وتركيا".

وأردف: "ناقشنا أيضاً اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين والحاجة للتوصل إلى اتفاق سلام يضع حدّاً نهائياً للعنف في غزة".

والأربعاء، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو/ أيار الجاري، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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