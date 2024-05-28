وقال سانشيز في منشور على منصة إكس، تطرق فيه إلى اتصاله الهاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "تحدثت للتو مع الرئيس التركي. وبحثت معه القمة الحكومية التي ستعقدها الدولتان في مدريد خلال يونيو/ حزيران المقبل".

وأضاف: "هذا مثال آخر على تعزيز العلاقات الممتازة بين إسبانيا وتركيا".

وأردف: "ناقشنا أيضاً اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين والحاجة للتوصل إلى اتفاق سلام يضع حدّاً نهائياً للعنف في غزة".

والأربعاء، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو/ أيار الجاري، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.