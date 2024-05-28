وأوضحت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر.

ومساء الأحد، استُشهد 45 فلسطينياً وأصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء في "مجزرة" إسرائيلية جديدة استهدفت خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.