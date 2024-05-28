سياسة
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مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً الثلاثاء لبحث الأوضاع في رفح
يعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً، اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في رفح بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي.
مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً الثلاثاء لبحث الأوضاع في رفح
مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً الثلاثاء لبحث الأوضاع في رفح عد المجزرة التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي. / صورة: AA
28 مايو 2024

وأوضحت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر.

ومساء الأحد، استُشهد 45 فلسطينياً وأصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء في "مجزرة" إسرائيلية جديدة استهدفت خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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