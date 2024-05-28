سياسة
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وسط دعوات لوقف تسليحها.. بايدن يحث إسرائيل على حماية المدنيين بعد مجزرة رفح
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، وذلك عقب مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رفح.
وسط دعوات لوقف تسليحها.. بايدن يحث إسرائيل على حماية المدنيين بعد مجزرة رفح
بايدن يحث إسرائيل على حماية المدنيين بعد مجزرة رفح. / صورة: Reuters Archive
28 مايو 2024

يأتي ذلك بعدما واجه بايدن دعوات من بعض رفاقه في الحزب الديمقراطي لوقف الشحنات العسكرية إلى إسرائيل.

وقال جيك سوليفان، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "لإسرائيل الحق في ملاحقة حماس.. ولكن كما أوضحنا، يجب على إسرائيل أن تتخذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين".

ويواجه بايدن ضغوطاً متزايدة من داخل حزبه لتقليص الدعم لإسرائيل، حتى قبل المجزرة التي نفذت في وقت متأخر مساء الأحد، وأدّت إلى اشتعال النيران في خيام وأكواخ معدنية متهالكة في مخيم للنازحين في رفح مما أسفر عن استشهاد 45 فلسطينياً.

ووصفت ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وهي عضو بارز عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، الغارة بأنها "عمل فظيع لا يمكن الدفاع عنه"، مضيفةً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الإثنين "لقد تأخر جداً الرئيس في الوفاء بكلمته وتعليق المساعدات العسكرية".

فيما النائبة أيانا بريسلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "صور مروعة ومؤلمة خرجت من رفح الليلة الماضية". وتساءلت "إلى متى ستظل الولايات المتحدة واقفة متفرجة بينما يذبح الجيش الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين ويشوههم؟"

كما وصفت النائبة رشيدة طليب، وهي الأمريكية الوحيدة من أصل فلسطيني في الكونغرس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مهووس بالإبادة الجماعية".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في واشنطن إن الحكومة الأمريكية "تتعامل بشكل فعال" مع الجيش الإسرائيلي وآخرين على الأرض لتقييم ما حدث.

ومساء الأحد، استُشهد 45 فلسطينياً وأُصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح.

ويقع المخيم ضمن مناطق حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي مسبقاً على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم تصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها.

تأتي مجزرة رفح بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فوراً.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوماً برياً على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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