وأفاد حزب الله، في سلسلة بيانات، بأنه "شنّ هجوماً جوياً ليلياً بمُسيرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق نهاريا" شمال غربي إسرائيل، موضحاً أن المُسيرات "استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباط وجنود الكتيبة، وأصابت أهدافها بدقة، حيث أوقعتهم ‏بين قتيل وجريح".‏

وتحدث الحزب عن هجومين "قصف خلالهما بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا مستوطنات كريات شمونة وميرون وسفسوفة ‏وتسفعون"، مشيراً إلى أنه "استهدف بالأسلحة الصاروخية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأصابها بشكل مباشر"، و"موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، حيث أصابه بشكل مباشر".

وأكد حزب الله أن مقاتليه "رصدوا مجموعة من جنود العدو تدخل إلى أحد المباني شمال شرقي مستوطنة المطلّة، واستهدفوهم بالأسلحة المناسبة، موقِعين إصابات مؤكّدة".‏

وفي بياناته، قال حزب الله إن هجماته تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة"، كما تأتي "رداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، خصوصاً الاعتداء الذي طال ‏مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل" جنوبي لبنان.​​​​​​​

وفي وقت سابق، سقط قتيل و10 جرحى جراء غارة نفَّذتها مُسيرة إسرائيلية على مدخل ‏مستشفى الشهيد صلاح غندور، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية عن مدير عام المستشفى محمد سليمان.

حرائق في إسرائيل

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال اعتراض "طائرة مُسيرة عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الغربي"، لافتاً إلى أن "مُسيرة أخرى سقطت في منطقة الجليل الغربي، ويجري التحقيق في الحادث". كذلك، أعلن رصد إطلاق 25 صاروخاً من لبنان تجاه مستوطنة كريات شمونة، حيث قال إنه "اعترض بعضها"، زاعماً أن طيرانه الحربي "قصف منصات استخدمها حزب الله في إطلاق صواريخ تجاه مستوطنة ميرون".

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "حريقاً كبيراً اندلع بمنطقة مفتوحة في مستوطنة كريات شمونة نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان"، مؤكدةً أن صاروخاً مضاداً للدبابات استهدف "منزلاً في منطقة المطلة، مع وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية"، فيما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن عدة حرائق اندلعت في منطقة ميرون جراء إطلاق نحو 35 صاروخاً من لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع. كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.