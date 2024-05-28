سياسة
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الأولى في آسيا الوسطى.. روسيا تعتزم بناء محطة للطاقة النووية بأوزبكستان
أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف أن روسيا ستبني محطة صغيرة للطاقة النووية في بلاده، كأول مشروع من نوعه في آسيا الوسطى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفييتي.
الأولى في آسيا الوسطى.. روسيا تعتزم بناء محطة للطاقة النووية بأوزبكستان
الرئيس الأوزبكستاني خلال استقباله بوتين الذي يزور طشقند / صورة: Reuters
28 مايو 2024

وقال ميرضيائيف خلال اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، إن طشقند مهتمة بشراء مزيد من النفط والغاز من موسكو، في تراجع عن ممارسة ظلت قائمة منذ عقود كانت فيها موسكو تستورد الهيدروكربونات من آسيا الوسطى.

ووصف زيارة بوتين لبلاده بأنها "تاريخية"، معتبراً أنها "تُبشر ببداية عصر جديد في الشراكة الاستراتيجية الشاملة وعلاقات التحالف بين بلدينا".

من جهته، وصف الرئيس الروسي طشقند الذي يزورها بأنها "الشريك الاستراتيجي والحليف الموثوق به" لموسكو. وقال بوتين إن روسيا ستضع 400 مليون دولار في صندوق استثمار مشترك بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروعات في أوزبكستان.

وجاء في وثائق نشرها الكرملين أن شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية ستبني نحو 6 مفاعلات نووية بقدرة 55 ميغاوات لكلٍّ منها في أوزبكستان. ولا توجد محطات للطاقة النووية في أيٍّ من جمهوريات آسيا الوسطى الخمس السوفييتية السابقة، على الرغم من أن أوزبكستان وجارتها كازاخستان، وكلتاهما منتجة لليورانيوم، تقولان منذ فترة طويلة إن اقتصاديهما الناميين بحاجة إلى هذه المحطات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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