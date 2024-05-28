وقال ميرضيائيف خلال اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، إن طشقند مهتمة بشراء مزيد من النفط والغاز من موسكو، في تراجع عن ممارسة ظلت قائمة منذ عقود كانت فيها موسكو تستورد الهيدروكربونات من آسيا الوسطى.

ووصف زيارة بوتين لبلاده بأنها "تاريخية"، معتبراً أنها "تُبشر ببداية عصر جديد في الشراكة الاستراتيجية الشاملة وعلاقات التحالف بين بلدينا".

من جهته، وصف الرئيس الروسي طشقند الذي يزورها بأنها "الشريك الاستراتيجي والحليف الموثوق به" لموسكو. وقال بوتين إن روسيا ستضع 400 مليون دولار في صندوق استثمار مشترك بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروعات في أوزبكستان.

وجاء في وثائق نشرها الكرملين أن شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية ستبني نحو 6 مفاعلات نووية بقدرة 55 ميغاوات لكلٍّ منها في أوزبكستان. ولا توجد محطات للطاقة النووية في أيٍّ من جمهوريات آسيا الوسطى الخمس السوفييتية السابقة، على الرغم من أن أوزبكستان وجارتها كازاخستان، وكلتاهما منتجة لليورانيوم، تقولان منذ فترة طويلة إن اقتصاديهما الناميين بحاجة إلى هذه المحطات.