واقتحمت قوات الاحتلال، مساء الاثنين، مدينة الظاهرية وبلدة السموع جنوبي الخليل، وداهمت عدداً من المنازل وفتَّشتها واعتقلت مواطناً. كما اقتحمت قرية خرسا جنوب مدينة دورا جنوبي الخليل، ومنطقة الدوحة ببيت لحم، وداهمت عدداً من المنازل وفتَّشتها.

كان جيش الاحتلال قد اقتحم مخيم العروب شمالي الخليل، وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع رداً على استهداف شبان برجاً عسكرياً عند مدخل المخيم بالزجاجات الحارقة بعد مسيرة في المخيم استنكاراً للحرب المستمرة على قطاع غزة.

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بإصابة مواطن ونجله بجروح، مساء الاثنين، جراء اعتداء مستوطنين عليهما بأدوات حادة، شرقي الخليل. وأضحت الوكالة أن مستوطنين مسلحين "هاجموا بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، المواطن جمال عبيد أحمد عوض (46 عاماً) ونجله محمد (23 عاماً) من بلدة يطا بأدوات حادة وطعنوهما عدة طعنات".

وذكرت الوكالة أن الاعتداء "تسبب بإصابتهما بجروح متوسطة، نُقلا على أثرها إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل".

وفي حدث منفصل، شمالي الخليل، قالت "وفا" إن "عشرات المواطنين أُصيبوا بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب"، مضيفةً أن "المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، حيث أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم".

وشمالي الضفة، ذكرت الوكالة أن مستوطنين إسرائيليين "هاجموا بالحجارة مركبات المواطنين قرب بلدة حوارة (جنوبي نابلس)، دون أن يبلَّغ عن أضرار أو إصابات".

وأضافت أن عدداً من المستوطنين "من مستعمرة حومش هاجموا بحماية جنود الاحتلال، منازل المواطنين في منطقة راس المهلل شرق قرية بُرقة، شمال غربي نابلس، وأحرقوا أراضي تحوي محاصيل زراعية وبركس (مبنى من الصفيح) للأغنام".

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، أمس الاثنين، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة لشاب يبلغ من العمر 24 عاماً برضوض نتيجة سقوطه عن مرتفع في أثناء المواجهات" في برقة مع المستوطنين.

وتزامناً مع الحرب على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، ما أدى إجمالاً إلى استشهاد 519 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8890، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب، متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" في غزة.