سياسة
2 دقيقة قراءة
تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو للاجئين السوريين منحاً وقروضاً باجتماع بروكسل
تعهد مانحون دوليون، أمس الاثنين، بتقديم 7.5 مليار يورو لمساعدة اللاجئين السوريين، منها 5 مليارات على شكل هبات و2.5 قروضاً بشروط ميسرة.
تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو للاجئين السوريين منحاً وقروضاً باجتماع بروكسل
تعهدات خلال مؤتمر دعم سوريا بتقديم 7.5 مليار يورو للاجئين على شكل منح وقروض / صورة: AA
28 مايو 2024

واختُتِمت في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعمال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بمشاركة وزراء خارجية عرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "الوضع في سوريا اليوم أكثر خطورة مما كان عليه قبل عام. في الواقع، لم يكن الوضع يوماً بهذه الخطورة"، وأضاف: "كما أن الاحتياجات الإنسانية لم تكن يوماً بهذا الحجم".

وحسب بوريل، يحتاج حالياً 16.7 مليون سوري إلى مساعدات إنسانية، وهو أعلى مستوى منذ بداية الأزمة قبل أكثر من 13 عاماً.

بدوره، رحّب مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارتشيتش، في تصريحات بعد المؤتمر بجمع 5 مليارات يورو على شكل هبات و2.5 مليار على شكل قروض لمساعدة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى وجود التزام تقديم نحو 3.9 مليار يورو من المنحة البالغة 5 مليارات يورو في عام 2024، والباقي في عام 2025 وما بعده.

وذكر أن مؤسسات مالية دولية وجهات مانحة قدمت قروضاً بشروط ميسَّرة بلغت 2.5 مليار يورو.

وفي مؤتمر العام الماضي التُزِم إجمالي 9.6 مليار يورو على شكل منح وقروض. وقال البنك الدولي السبت الماضي، إن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، بعد 13 عاماً على نزاع مدمِّر، أدى الى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us