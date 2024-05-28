واختُتِمت في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعمال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة بمشاركة وزراء خارجية عرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "الوضع في سوريا اليوم أكثر خطورة مما كان عليه قبل عام. في الواقع، لم يكن الوضع يوماً بهذه الخطورة"، وأضاف: "كما أن الاحتياجات الإنسانية لم تكن يوماً بهذا الحجم".

وحسب بوريل، يحتاج حالياً 16.7 مليون سوري إلى مساعدات إنسانية، وهو أعلى مستوى منذ بداية الأزمة قبل أكثر من 13 عاماً.

بدوره، رحّب مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارتشيتش، في تصريحات بعد المؤتمر بجمع 5 مليارات يورو على شكل هبات و2.5 مليار على شكل قروض لمساعدة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى وجود التزام تقديم نحو 3.9 مليار يورو من المنحة البالغة 5 مليارات يورو في عام 2024، والباقي في عام 2025 وما بعده.

وذكر أن مؤسسات مالية دولية وجهات مانحة قدمت قروضاً بشروط ميسَّرة بلغت 2.5 مليار يورو.

وفي مؤتمر العام الماضي التُزِم إجمالي 9.6 مليار يورو على شكل منح وقروض. وقال البنك الدولي السبت الماضي، إن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، بعد 13 عاماً على نزاع مدمِّر، أدى الى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.