واحتشد المتظاهرون، الذين قَدّرت شرطة باريس عددهم بنحو عشرة آلاف، على بُعد بضع مئات الأمتار من السفارة الإسرائيلية وهم يهتفون "كلنا أبناء غزة" و"عاش نضال الشعب الفلسطيني" و"الحرية لغزة" و"غزة.. باريس معك"، فيما واجهتهم الشرطة الفرنسية بالغاز المسيّل للدموع.

ورفع متظاهرون الأعلام الفلسطينية، وارتدى البعض كوفيات، فيما رفع البعض الآخر لافتات كُتب عليها "الطفل يجب أن لا يُقتل، سواء كان يهودياً أو فلسطينياً: أوقفوا القصف، الحرية لفلسطين"، وأيضاً "رفح.. غزة.. نحن معك".

وقال نائب رئيس "جمعية التضامن الفرنسي مع فلسطين" فرنسوا ريب، وهو أحد منظّمي المظاهرة: "البارحة، أُحرق فلسطينيون أحياء جراء قصف إسرائيلي لمخيم للاجئين. لقد شهدنا مقاطع فيديو لعائلات تسحب أحباءها من الخيام المحترقة. إنها مجزرة أخرى"، مضيفاً: "يُضرمون النار في مخيم للاجئين، ويحرقون الناس ونحن لا نستدعي سفيرة إسرائيل لمحاسبتها، إنه أمر لا يطاق".

وحملت لافتة كبرى رسوماً لوجوه الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمريكي جو بايدن، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعلوها شعار "إنهم يغتالون الإنسانية".

وقال النائب عن اليسار الراديكالي إريك كوكريل، إنه يأمل "أن تفضي التعبئة في نهاية المطاف إلى دفع الحكومة إلى التفكير"، مشيراً إلى أن موقف فرنسا "أكثر صواباً" مما كان عليه "لكن ما دام لا توجد أفعال فهذا يعني أنكم في الواقع لا تفعلون أي شيء".

وأشار مهدي بكور، الذي قال إن صديقه عالق حالياً في غزة، إلى أنه جاء بصفته "أباً يتعاطف كثيراً مع ما يحدث هناك"، مضيفاً: "أرسل لي صديقي قبل يومين من غزة رسالة لا أملك حتى الشجاعة للاستماع إليها أو الرد عليها. لا أعرف ماذا أقول له".

"غاز مسيل للدموع"

في المقابل، أطلقت الشرطة الفرنسية، مراراً الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فيما واصل كثير منهم الاحتجاج في الشوارع لساعات متأخرة دون أي حوادث تُذكر، وفق مصدر في الشرطة.

ومساء الأحد، استُشهد 45 فلسطينياً وأُصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء في "مجزرة" إسرائيلية جديدة استهدفت خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين. وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلةً اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.