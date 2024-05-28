سياسة
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الثلاثي الأوروبي يستعد للاعتراف بفلسطين.. وفيدان يزور مدريد لبحث التطورات
يستعد الثلاثي الأوروبي، إسبانيا وأيرلندا والنرويج، لإعلان الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، رغم رد الفعل الغاضب من إسرائيل التي تجد نفسها منعزلة على نحو متزايد بعد 7 أشهر من الحرب على قطاع غزة.
الثلاثي الأوروبي يستعد للاعتراف بفلسطين.. وفيدان يزور مدريد لبحث التطورات
إسبانيا وأيرلندا والنرويج تستعد لإعلان الاعتراف بدولة فلسطين رسمياً الثلاثاء / صورة: Reuters
28 مايو 2024

وتعترف نحو 144 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بدولة فلسطينية، بما في ذلك معظم دول الجنوب العالمي وروسيا والصين والهند. وترى مدريد ودبلن وأوسلو قرارها وسيلة لتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل في قطاع غزة.

ورغم رمزية الإعلان، تأمل الدول الثلاث أن يكسب زخماً يدفع دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى الاقتداء بها، إذ إن إسبانيا وأيرلندا من الدول الأعضاء الأكبر والأكثر نفوذاً التي تتخذ قرار الاعتراف بدولة فلسطينية في التكتل المكون من 27 بلداً، وتنضمان بذلك إلى السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا.

وفي وقت أشارت بريطانيا وأستراليا، والدولتان العضوان بالاتحاد الأوروبي مالطا وسلوفينيا، في الأشهر القليلة الماضية إلى أنها قد تحذو حذو الدول الثلاث، إلا أن فرنسا قالت إن الوقت الحالي ليس مناسباً للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما انضمت ألمانيا إلى الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، في رفض هذا النهج من جانب واحد، وأصرت على أن حل الدولتين لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الحوار.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأسبوع الماضي: "نأمل أن يسهم اعترافنا في دفع دول غربية أخرى إلى أن تحذو حذونا لأنه كلما زاد عددنا زادت قوتنا في فرض وقف لإطلاق النار".

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان، سيزور مدريد، غداً الأربعاء، مع ممثلين من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، لبحث وقف إطلاق النار في غزة وسبل تطبيق حل الدولتين.

ومن المرجح أن يؤدي اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين إلى رفع مستوى البروتوكولات الدبلوماسية لتصبح مكاتب تمثيل تلك الدول في الضفة الغربية المحتلة سفارات كاملة، وهو ما ردت عليه إسرائيل بسحب سفرائها من الدول الثلاث واستدعاء سفرائها.

وأمس الاثنين، أعلن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، إصدار أوامر بمنع إسبانيا من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية. ورداً على ذلك، صعَّدت إسبانيا انتقاداتها لإسرائيل ووصفت الصراع في غزة بأنه "إبادة جماعية حقيقية".

وقالت إسبانيا إنها ستطلب من بقية دول الاتحاد الأوروبي التأييد الرسمي للأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي بأن توقف إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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