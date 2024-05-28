سياسة
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"لا حرية تعبير".. محتجون على حرب غزة يقاطعون كلمة لوزيرة خارجية ألمانيا
تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، لصيحات استهجان خلال فعالية في العاصمة برلين، على خلفية انحياز حكومتها لصالح إسرائيل على حساب الحق الفلسطيني.
"لا حرية تعبير".. محتجون على حرب غزة يقاطعون كلمة لوزيرة خارجية ألمانيا
المحتجون حاولوا منع خطاب أنالينا بيربوك بإطلاق صيحات استهجان ورفع لافتات / صورة: AFP
28 مايو 2024

وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجين يُطلقون صيحات استهجان ضد بيربوك خلال كلمتها في "مهرجان الديمقراطية" الذي أُقيم في برلين، الأحد، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقرار الدستور، واتهم المحتجون الحكومة الألمانية بالانحياز إلى تل أبيب، وطالبوا بيربوك بالوقف الفوري لإرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

واحتجَّ بعض الحضور على سياسة الحكومة الألمانية الداعمة لإسرائيل والمنحازة ضد الفلسطينيين، وحاولوا منع خطاب بيربوك بإطلاق صيحات استهجان ورفع لافتات. وأفادت تقارير إعلامية بأن واحدة من المحتجين قالت إنها يهودية وصرخت: "لا حرية للتعبير في ألمانيا بعد الحرب الإسرائيلية على غزة". فيما أشارت التقارير إلى أن قوات الأمن أخرجت المحتجين من القاعة.

ومساء الأحد، استُشهد 45 فلسطينياً وأُصيب 249 آخرون، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح. وأثارت "المجزرة" انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، ودعوات لفرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء "الإبادة الجماعية" ووقف الهجوم البري المتواصل على رفح منذ 6 مايو/أيار الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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