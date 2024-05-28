سياسة
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ترمب يهاجم خصومه السياسيين خلال فعالية وطنية ويصفهم بـ"الحثالة البشرية"
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أمس الاثنين، خصومه السياسيين بـ"حثالة بشرية"، تزامناً مع "يوم الذكرى" الذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها القتلى في المعارك والحروب السابقة.
ترمب يهاجم خصومه السياسيين خلال فعالية وطنية ويصفهم بـ"الحثالة البشرية"
الرئيس الأمريكي السابق يحيي "يوم الذكرى" بوصف خصومه السياسيين بـ"الحثالة" / صورة: Reuters
28 مايو 2024

ونشر ترمب عبر منصته "تروث سوشال" منشوراً قاسياً بحق من يصنِّفهم على أنهم خصومه، شملت القضاة الذين يُشرفون على القضايا المرفوعة ضده، سواء تلك المدنية المتعلقة بالاعتداء الجنسي والاحتيال، أو الجنائية التي تتهمه بشراء صمت نجمة إباحية ومحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وتمنّى الرئيس الجمهوري السابق الذي يتقدم في عديد من استطلاعات الرأي فيما يستعد لمواجهة الرئيس جو بايدن، في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، في منشوره "يوم ذكرى سعيد للجميع، بما في ذلك الحثالة البشرية التي تعمل بجهد كبير لتدمير بلدنا الذي كان عظيماً في السابق".

ووصف أحد القضاة بأنه "أحمق"، كما هاجم الكاتبة الصحفية السابقة إي جين كارول التي ربحت دعوى ضده مع تعويض بمبلغ 88 مليون دولار في قضية اعتداء جنسي. وفي منشور منفصل، نشر ترمب صورة لنفسه وهو يؤدي التحية لقبر مغطى بالعَلم الأمريكي، مرفقة بتعليق يقول: "لا يمكننا أبداً رد الجميل لهم. لكن يمكننا أن نتذكرهم دائماً".

وسبق لترمب أن وصف اليساريين الأمريكيين بالـ"حشرات"، والمهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك بأنهم "يسممون دماء بلادنا".

في المقابل، قال بايدن في كلمة خلال زيارته السنوية مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن، إن المقبرة تضم رفات جنود قُتلوا في جميع الحروب التي خاضتها البلاد، بدءاً من الحرب الأهلية بين عامي 1861 و1865، مروراً بالحربين العالميتين في أوروبا ووصولاً إلى حربَي العراق وأفغانستان في عصرنا الحالي.

وأضاف بايدن: "اليوم نشهد على الثمن الذي دفعوه"، لافتاً إلى أن "كل قبر أبيض على هذه التلال، في كل مقبرة عسكرية وساحة كنيسة في جميع أنحاء أمريكا هناك والد ووالدة وابن وابنة وأخ وأخت وزوج وجار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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