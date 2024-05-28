وقالت أونروا عبر حسابها بمنصة إكس إنّ "نقص الغذاء والماء، وتكدس أكوام النفايات، والظروف المعيشية غير المناسبة، كل هذا يجعل تقديم المساعدة شبه مستحيل يوماً بعد يوم".

تأتي موجة النزوح فيما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله في رفح فجر الثلاثاء، ليصبح على بُعد 3 كيلومترات من شاطئ البحر، ويقترب من عزل القطاع جغرافياً عن الأراضي المصرية.

وتزامناً مع توغله، قتَل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينياً بقصف على رفح، 7 منهم في استهداف جديد لخيام نازحين في حي تل السلطان شمال غرب المدينة، بعد استشهاد 45 فلسطينياً مساء الأحد، بقصفه المنطقة ذاتها التي زعمت تل أبيب أنها "آمنة" ويمكن النزوح إليها.

وفي 6 مايو/أيار الجاري أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلاً تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك، وسيطر في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني مع معبر المدينة، لتردّ القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بـ"التسبب في كارثة إنسانية" في القطاع.

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة"، و"تقدم تقريراً إلى المحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.