ولفت سانشيز إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين "ضروري لتحقيق السلام"، فضلاً عن كونه "مسألة عدالة تاريخية"، فيما اتهمه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالتواطؤ في "التحريض على إبادة اليهود".

وجاء تأكيد سانشيز قبل ساعات من اعتراف الحكومة الإسبانية خلال اجتماع لمجلس الوزراء رسمياً بدولة فلسطين، مضيفاً أن القرار لم يُتخذ "ضد أي طرف وخصوصاً ليس ضد إسرائيل".

وأوضح في خطاب نقله التليفزيون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن بلاده لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967 ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف.

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئيس الوزراء الإسباني بالتواطؤ في "التحريض على إبادة اليهود" بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

وخاطب كاتس رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر حسابه على منصة إكس بالقول: "أنت متواطئ في التحريض على إبادة اليهود"، مشبهاً نائبة رئيس الوزراء الإسبانية يولاندا دياز بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

والأربعاء الماضي، أعلنت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين اعتباراً من اليوم 28 مايو/أيار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.