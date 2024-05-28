وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء باستشهاد سبعة مواطنين، وإصابة آخرين، جراء قصف مدفعي استهدف خياماً للنازحين في محيط بركسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، بمنطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح.

وذكرت الوكالة أن مواطنة استُشهدت وأُصيبت أخرى، نتيجة قصف الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة رفح، مع تواصل استهداف المنازل في مناطق متفرقة بحي تل السلطان.

كما شهد محيط منطقة دوار زعرب في رفح قصفاً عنيفاً من الدبابات المتوغلة، تزامناً مع أصوات إطلاق نار، وتحليق مكثف من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء. فيما طال قصف مدفعي إسرائيلي حارة طباسي وبريكة وزعرب وشارع الزر والمستشفى الإندونيسي وعيادة تل السلطان غرب مدينة رفح.

وفي جباليا شمال القطاع، استهدف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين، في أثناء محاولتهم العودة إلى منطقة الفالوجا، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، وُصفت بعضها بالخطيرة.

وشرق مدينة غزة، استُشهد ثلاثة مواطنين، وأُصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلاً يعود إلى عائلة الغصين في منطقة بني عامر بحي الدرج.

كما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم" عشرات القذائف صوب أحياء مختلفة من مدينة غزة، تل الهوا، والشيخ عجلين، والزيتون، والصبرة، ومنطقة جحر الديك. وأُصيب مواطنون بجروح مختلفة في قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة عقل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

إسرائيل تتقدم في محور فيلادلفيا

في غضون ذلك، وسّع جيش الاحتلال توغله البري غربي مدينة رفح ليسيطر على ثُلثَي محور فيلادلفيا ويقترب من فصل حدود القطاع جغرافيّاً عن مصر، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للهجوم.

وذكر شهود عيان أن آليات عسكرية إسرائيلية وسّعت توغلها بشكل مفاجئ في رفح تحت غطاء ناري كثيف، لمسافة نحو 2.5 كيلومتر، وصولاً إلى منطقة "تل زعرب" غربي المدينة، على بعد 3 كيلومترات فقط من شاطئ البحر.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن عدة دبابات إسرائيلية وصلت إلى وسط مدينة رفح، حيث رأى الشهود الدبابات بالقرب من مسجد العودة وهو أحد المعالم الرئيسية بوسط رفح. ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد على هذه الأنباء قائلاً إنه سيصدر بياناً بشأن عملية رفح في وقت لاحق.

وبذلك تكون قوات الاحتلال الإسرائيلية قد سيطرت على ثُلثَي محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر، وتقترب من فصل القطاع جغرافيّاً عن الأراضي المصرية.

لواء إسرائيلي جديد يقاتل في رفح

في السياق، دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بلواء جديد لينضم إلى 5 لواءات أخرى متوغلة في مدينة رفح، في خطوة تعد "توسيعاً للعملية العسكرية" الجارية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "دخل لواء بيسلماح إلى رفح، الاثنين، وهو اللواء السادس الذي يقاتل هناك (دون أسماء بقية الألوية)"، معتبرة هذا الأمر بمثابة "توسيع للعملية العسكرية" التي بدأها الجيش في رفح منذ 6 مايو/أيار الجاري.

ولواء بيسلماح، الذي يعرف محليّاً بـ"مدرسة الجيش الإسرائيلي لمهن سلاح المشاة وقادة الفرق في زمن الحرب"، تأسس عام 1974، وسبق لجنوده المشاركة في القتال بخان يونس (جنوب) ومواقع أخرى في قطاع غزة. وجاء قرار إرساله إلى رفح بعد 4 أيام من أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح.

تدابير مؤقتة جديدة

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فوراً هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة"، و"تقدم تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تُعدُّ أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة" في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

وتُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة"، و"تحسين الوضع الإنساني في غزة".​