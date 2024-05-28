وكانت بيربوك ادّعت خلال فاعليات إحياء الذكرى 75 لاعتماد الدستور الألماني، مساء الأحد، أنها شاهدت فيديو لامرأة إسرائيلية تُغتصب، وزعمت أن حماس صورته في أثناء هجومها على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسأل مراسل وكالة الأناضول أدرعي: "تزعم وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك أنها شاهدت مقطع فيديو صورته حركة حماس تظهر فيه امرأة إسرائيلية تتعرض للاغتصاب. هل يوجد مثل هذا الفيديو؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تجرِ مشاركته مع الرأي العام حتى الآن؟".

وأجاب متحدث جيش الاحتلال: "لا أستطيع أن أتحدث عن هذا الأمر، وليس لدي أي وسيلة لتأكيد أو نفي ما قالته وزيرة الخارجية الألمانية"، فيما أشار إلى التقرير الذي نشرته براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مناطق الصراع.

وقال: "نظراً إلى سرية الوضع فلن أستطيع الإدلاء بتعليق رسمي على هذا (تصريح بيربوك)، وكما قلت، لذلك لا أؤكد ولا أنفي"، مضيفاً كذلك أن "الصور الخاصة بهذه القضية عُرضت على المسؤولين وصناع القرار والصحفيين والمؤثرين والناشطين".

وتابع أدرعي: "سواء قالت وزيرة الخارجية الألمانية أم لا، فأنا لست الشخص الذي يمكنه التعليق على هذه القضية". وزعم أن هناك عديداً من المشاهد الملتقطة من اتجاهات مختلفة، مضيفاً: “كانت هناك مشاهد مؤثرة للغاية شاهدتها أيضاً. يجري قتل الأطفال والأسر بطريقة مروعة".

وختم أدرعي تصريحه بالقول: "هذه تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، وأنا (من جهتي) لن أؤكد أو أنفي ما قالته".

يشار إلى أن وكالة أسوشيتد برس الأمريكية نشرت تقريراً مفصلاً الأربعاء الماضي تحت عنوان "كيف أدّت روايتان مفضوحتان عن عنف جنسي مزعوم في 7 أكتوبر؟"، يدحض الادعاءات الإسرائيلية.

وبيّنت الوكالة أن رواية المستوطن حاييم أوتمازجين، وهو متطوع في منظمة زاكا الإسرائيلية للبحث والإنقاذ، عن عنف جنسي في 7 أكتوبر "ملفقة عمداً"، إذ شاهد جثة مراهقة مقتولة بالرصاص ومنفصلة عن عائلتها في غرفة مختلفة، وسروالها مسحوب أسفل خصرها، معتقداً أن ذلك "دليل على العنف الجنسي".

ونقلت عن أوتمازجين اعترافه لها بعدم صحة روايته قائلاً: "الأمر ليس أنني اخترعت قصة، لم أستطع التفكير في أي خيار آخر بخلاف تعرض المراهقة للاعتداء الجنسي، في النهاية تبين أن الأمر مختلف، لذا صححت شهادتي، لكن بعد فوات الأوان".

ووسط حصار خانق على غزة منذ 18 عاماً، وتصعيد إسرائيل لانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، شنت فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي، هجوماً مباغتاً على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين. وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلةً اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.